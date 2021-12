Podcast F1 | Perez, da pantera rosa a toro che non vede rosso

6 dicembre 2020. La Formula 1 si trova nel deserto del Bahrain, si è appena concluso il Gran Premio di Sakhir. Sul gradino più alto del podio, per la prima volta nella sua lunga carriera, c’è Sergio Perez.

La gioia più grande, per il messicano, arriva dopo 190 Gran Premi e nel momento più delicato del suo essere pilota. Perché, quella vittoria sotto la notte stellata in Bahrain, gli porta fortuna. La Red Bull Racing bussa alla sua porta. Per il Checo, l’avventura in Formula 1, non è ancora finita.

Ma che evoluzione c’è stata in Perez, a un anno da quella domenica? Basta cliccare il tasto "play" per scoprirlo...