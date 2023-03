Podcast F1 | Merzario, il pilota che ha fermato il tempo In questa nuova puntata di Pillole di Motorsport, ripercorriamo la storia di uno di quegli indimenticabili cavalieri del rischio che, del correre in un’auto, ne ha fatto la compagna fissa e poco silente di una vita intera: Arturo Merzario, il cowboy delle corse nato l'11 marzo del 1943 che ,del suo più grande amore, non ne ha ancora abbastanza...