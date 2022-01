Podcast F1 | Il gennaio di Michael Schumacher

Il 3 gennaio 1969, in una clinica di Hurt Hermuhlheim, nasce il primogenito della famiglia Schumacher. Michael.

Papà Rolf, da amante della velocità, in cuor suo sperava che il pargolo si innamorasse in qualche modo delle auto da corsa. Come ci insegna la storia, Schumi con le auto da corsa, e con una in particolare, da uomo è diventato leggenda.

All’alba del 1996, da campione del mondo in carica, Michael Schumacher arriva in Italia, o meglio, a Maranello, pronto a vivere una nuova avventura in cui voler vincere, per poi continuare a voler vincere altrove. Mai avrebbe immaginato che dalla Rossa più seducente al mondo, non si sarebbe mai separato...