Podcast F1 | GP Monaco '82, la roulette folle di Riccardo Patrese

Carica lettore audio

Se alla parola “Maggio” affianchiamo “Formula 1”, è difficile che non venga subito in mente uno degli appuntamenti più glamour, eleganti, racchiuso da una cornice unica, quella della Costa Azzurra: il GP di Monaco.

Se ogni curva, ogni cordolo, o ogni “barriera” del tracciato cittadino creato nella terra rivierasca potesse parlare, racconterebbe di sorpassi impossibili, incidenti spettacolari, errori madornali, e di vittorie su cui nessuno avrebbe scommesso un euro al casino...

Tra le edizioni più “matte” di sempre, voglio ricordare quella disputata ben quarant’anni fa, nel 1982, vinta da Riccardo Patrese, allora pilota Brabham. Una gara decisa a tre giri dalla fine: un susseguirsi di testacoda, incidenti, e carenza di benzina, non rende chiaro il pilota in testa al gran premio. Va in crisi pure la regia televisiva, e neppure il vincitore realizza di aver tagliato per primo il traguardo.

Riviviamo le emozioni di quella domenica attraverso i ricordi e i retroscena raccontati proprio dall'ex pilota padovano.