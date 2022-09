Podcast F1 | Chinchero: "Sarà una qualifica trainata dal gioco delle scie" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Beatrice Frangione analizzano le prove libere del Gran Premio d'Italia. Il venerdì di Monza porta la firma della Ferrari, con una F1-75 ben bilanciata e con un buon passo gara. Ma attenzione alle varie penalità: in qualifica possono aprirsi scenari in cui tutto può succedere...