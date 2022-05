Podcast F1 | Chinchero: "Red Bull, spettro affidabilità. Ferrari, un asso nella manica"

Carica lettore audio

La Formula 1 inaugura il fine settimana di Miami con un venerdì diverso dal solito. Mercedes si avvicina, grazie ad accurate soluzioni tecniche, mentre Max Verstappen trascorre più tempo senza casco che in pista: non un inizio ottimale per Red Bull che deve fare i conti con qualche problema di troppo.

Ferrari, invece, dimostra di essere ancora "in forma". A parte l'errore di Carlos Sainz Jr....