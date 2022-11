Podcast F1 | Chinchero: "Red Bull, scie per i riflettori. Sorpresa Ferrari"

Podcast F1 | Chinchero: "Leclerc, un risultato che deriva dalla notte di venerdì"

In questa nuova puntata podcast Motorsport.com, Roberto Chinchero e Beatrice Frangione analizzano il Gran Premio di Abu Dhabi. Verstappen vince l'ennesima gara stagionale, ma Red Bull non coglie l'obiettivo del secondo posto in classifica piloti con Perez. Leclerc chiude secondo, al termine di un weekend in cui è stato semplicemente... impeccabile. E' il biglietto da visita per il 2023?