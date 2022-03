Podcast F1 | Chinchero: "Perez, giro della vita. Ferrari può ribaltare tutto in gara" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli commentano la qualifica del GP dell'Arabia Saudita. Perez conquista il secondo sabato della stagione 2022, ma per soli 25 millesimi dalla Ferrari di Leclerc. E non è detto che l'esito della gara sia così scontato...