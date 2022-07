Podcast F1 | Chinchero: "Mercedes non si spiega la pole di Russell" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano la qualifica del Gran Premio d'Ungheria. George Russell conquista una pole position...inspiegabile: nessuno, nemmeno la stessa Mercedes si sarebbe aspettata la partenza dal palo, davanti alle due Ferrari. Un sabato da sapore anomalo, soprattutto per Red Bull, decima e undicesima con Verstappen e Perez. Domani, la gara sarà tutt'altro che scontata...