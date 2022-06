Podcast F1 | Chinchero: "Max, pole tutto talento. Alonso 2° non casuale" In questa puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli commentano la qualifica del GP del Canada. Il sabato di Montréal, caratterizzato dalla pioggia, ha visto dominare Verstappen, che guadagna l'ennesima pole in carriera. Ma al suo fianco, c'è un vecchio leone: Fernando Alonso. Che, questa seconda posizione, non l'ha conquistata per una casualità...