Podcast F1 | Chinchero: "Max alieno. Sorprendono i guai Ferrari" In questa puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il Gran Premio del Belgio. La domenica nelle Ardenne è stata letteralmente dominata da Max Verstappen e dalla sua RB18: da 14esimo a primo, in soli 18 giri di una gara precisa, impeccabile e in solitaria. Mentre Ferrari, commette ancora qualche errore di troppo...