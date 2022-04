Podcast F1 | Chinchero: "Leclerc, un peccato di gola pagato caro"

Carica lettore audio

Un pilota è un attaccante per natura, non ci si può aspettare che resti a guardare di fronte a un'occasione. Ma stavolta, Charles Leclerc, nel voler raggiungere Sergio Perez e agguantarsi una seconda posizione, ha pagato la sua sete di conquista con un errore...pesante.

Imola da rossa diventa orange, per la vittoria di Max Verstappen e per la prima doppietta Red Bull della stagione. Ora, pausa, per poi partire alla volta dell'incognita Miami...