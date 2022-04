Carica lettore audio

Tre decimi. Questo è quello che è riuscito a fare Charles Leclerc. Il monegasco, in Australia, conquista una pole position decisa nelle ultime curve. Max Verstappen resta dietro per pochissimo, seguito dal compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez.

I punti, come sappiamo, si fanno la domenica: riuscirà Leclerc ha completare l'opera?