Podcast F1 | Chinchero: "Il giro veloce di Max? Tutta strategia"

Lewis Hamilton in Qatar raccoglie la 102esima vittoria in carriera, avvicinandosi al rivale, nonostante in "non" aiuto di Valtteri Bottas, autore di una brutta partenza e vittima di una gara chiusa con un ritiro.

Un ritiro che pesa per la classifica costruttori, mentre in classifica piloti il distacco tra i due si riduce a 8 punti. In questi 8 punti, c'è il punto addizionale conquistato da Max Verstappen: un giro veloce ottenuto per un motivo più che valido. Parola d'ordine: strategia.