Podcast F1 | Chinchero: "Haas, pole non casuale. Ferrari, scelta non da top team" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano le qualifiche del GP di San Paolo. Il "pazzo" venerdì di Interlagos viene bagnato di storia: Kevin Magnussen conquista la prima pole position in carriera, per se stesso e per la Haas, mentre la Ferrari paga a caro prezzo una scelta...non da top team.