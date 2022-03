Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari sorprende per consapevolezza del potenziale"

Carica lettore audio

Charles Leclerc inaugura la prima qualifica della stagione 2022 di Formula 1 cogliendo la decima pole position della sua carriera in Bahrain, davanti alla Red Bull di Max Verstappen. E con la Ferrari di Sainz in terza posizione, la Casa del Cavallino non delude le aspettative create dalle prestazioni dei test pre-stagione.

Nel sabato nel deserto, c'è chi delude e chi stupisce: Mercedes in difficoltà, Alfa Romeo e Haas in top ten, con Valtteri Bottas e Kevin Magnussen rispettivamente in sesta e settima piazza. Alle spalle di Sir Lewis...