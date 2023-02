Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari OK con le C1. Mercedes, situazione grave" In questa puntata podcast firmata Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano la seconda giornata di test pre stagione in Bahrain. Mentre Red Bull continua a far paura agli avversari, Ferrari fa un passo avanti grazie a una buona correlazione dati . E Mercedes? Il suo non è un buon inizio...