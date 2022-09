Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari è tornata, Red Bull non dirompente" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il venerdì della Formula 1 a Zandvoort. Dopo la delusione belga, la Ferrari inaugura al meglio il fine settimana "orange". Ma attenzione: Red Bull non ha cercato la prestazione. Quindi, la verità e la vera F1-75 si scopriranno domani...