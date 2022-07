Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari, che mazzata. Red Bull, allungo definitivo?"

Video F1 | Report Live: GP di Francia, una Ferrari...da "urlo"

In questo nuovo video di Motorsport.com, commentiamo insieme a voi il GP di Francia. Al Paul Ricard, per la Ferrari è stato un fine settimana "da urlo": da una parte la disperazione e la rabbia di Leclerc per aver buttato contro le barriere l'occasione di una vittoria, dall'altra l'ottima prestazione di Sainz, fatta di rimonte e sorpassi. Ad oggi, però, resta una domanda: per la Rossa è troppo tardi per sognare ancora?