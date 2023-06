Podcast F1 | Canada 1978, buona la prima! In questo nuovo episodio di Pillole di Motorsport, Beatrice Frangione ci accompagna in un viaggio nel passato di 45 anni, per rivivere l'edizione del Gran Premio del Canada del 1978. Prendete una Ferrari 312 T3, un'annata un po' difficile, il numero 12, tifoseria quanto basta, il circuito di Montréal, e aggiungete un pizzico di talento e amore per la velocità: otterrete la prima vittoria di Gilles Villeneuve in Formula 1...