Podcast F1 | Austria 2002, Ferrari e quel team order costato caro

Carica lettore audio

Domenica 12 maggio. Rubens Barrichello, il fedele scudiero del quattro volte iridato, Michael Schumacher, ha condotto la sua Ferrari F2002 in modo impeccabile per tutto il weekend, ed è in testa al Gran Premio.

Più veloce di Michael il venerdì di prove, più veloce di Michael il sabato di qualifica, è a un passo dal poter conseguire il secondo successo al volante della rossa, dopo quel Gran Premio di Germania, ad Hockenheim, nel 2000.

Ma il mostro degli ordini di scuderia, delle priorità da rispettare, delle scelte che moralmente annienterebbero qualsiasi pilota è in agguato, pronto, con la sua crudeltà, a distruggere il fine settimana di Rubens praticamente perfetto.

“Rubens, è l’ultimo giro, lascia passare Michael per il campionato”. Sembra di rivedere un fantasma: nello stesso autodromo, appena 12 mesi prima, il brasiliano aveva alzato il piede per aiutare il campione di Kerpen. Con la differenza, che in quell’occasione, c’era in palio un secondo posto...non una vittoria.