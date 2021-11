Podcast | Chinchero: "Mercedes-Red Bull: il momento è Qatar-tico"

Lewis Hamilton conquista la partenza dal palo del Gran Premio del Qatar. Una grande occasione nei confronti della Red Bull e di Max Verstappen, decisamente più in difficoltà in un fine settimana in cui è la casa austriaca a sembrare "in crisi". Male Sergio Perez, solo undicesimo, in una qualifica in cui le seconde guide sono importantissime: sia come difesa, sia come portatori di punti in classifica costruttori.

Male anche la qualifica della Ferrari, con Charles Leclerc 13esimo e un incredibile Carlos Sainz in settima posizione. Ma la domanda è sempre una: chi la porta a casa, domani?