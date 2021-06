Podcast: Button, il redivivo del Gran Premio più lungo e lento di sempre

In questa puntata di Piloti Top Secret, andiamo ad analizzare il Gran Premio di Stiria di Formula 1 in compagnia di Matteo Bobbi e di Marco Congiu. Max Verstappen ha letteralmente dominato la corsa, potendo contare su una Red Bull RB16B miglior vettura della griglia di partenza, surclassando Lewis Hamilton ed il resto della concorrenza. Al via, errore di valutazione di Leclerc, che costringe il monegasco ad una gara in salita