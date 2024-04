Pirro lascia McLaren DDP: ora guarda a Lamborghini Squadra Corse?

La storia è durata un anno. È stata una bella storia, ma si è conclusa. Con il suo stile signorile Emanuele Pirro ha chiuso il suo rapporto con la McLaren: non è più il responsabile del Driver Development Programme del team di Woking al quale ha dedicato tutte le sue energie negli ultimi dodici mesi.

Ora il campione romano esce in punta di piedi dai colori papaya lasciando intendere che è pronto per iniziare una nuova avventura dopo aver dato corpo a una selezione di giovani talenti che la McLaren cercherà di promuovere con le forze interne alla squadra diretta dal team principal, Andrea Stella.

Gabriel Bortoleto, Andrea Stella, McLaren, Emanuele Pirro, Director, McLaren Driver Development programme Foto di: McLaren

Il cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con l’Audi potrebbe essere stata avvicinato proprio dai vertici dei quattro anelli per riprendere un filo conduttore? La Lamborghini ha registrato l’uscita a metà marzo di Giorgio Sanna dalla direzione di Squadra Corse: il manager romano che ha contribuito alla crescita del motorsport nel mondo di Sant’Agata Bolognese si è fatto da parte non appena è partito il programma dell’Hypercar in Imsa e nel WEC e c’è bisogno di una persona esperta che possa seguire i due campionati con la dovuta cura ed esperienza.

#63 Iron Lynx Lamborghini SC63: Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean Foto di: Art Fleischmann

Lamborghini ha affidato ad interim il ruolo di Sanna a Rouven Mohr, già responsabile anche per il dipartimento motorsport, in qualità di Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, ma è chiaro che l’attività sportiva deve essere seguita da un manager che sia in grado di dedicare tutto il suo tempo alle corse.

Emanuele è già stato apprezzato consulente del marchio del Toro e ora che si è liberato dal DDP di McLaren potrebbe riprendere un filo che si era interrotto…