Perez: "RP20? La migliore che abbia mai avuto ad inizio anno"

La squadra di Silverstone al momento sembra essere in cima alla battaglia di centro gruppo con la RP20, una monoposto che sembra particolarmente "ispirata" alla Mercedes dello scorso anno. Pur senza sbilanciarsi in pronostici, Perez non ha dubbi sul fatto che la situazione al momento sia molto positiva.

Quando Motorsport.com gli ha domandato se questa sia la miglior monoposto che ha mai guidato in F1, Perez ha detto: "Penso di sì. Penso che questo possa essere il pacchetto migliore della mia carriera, almeno all'inizio della stagione".

"Spero che a Melbourne si dimostri giusto, ma al momento la vettura funziona bene. Penso che ci siano cose buone, segnali positivi, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare prima dell'Australia. Speriamo di essere il più preparati possibile".

Se da una parte Perez ha detto che deve ancora capire un po' meglio la vettura, ritiene che la Racing Point al momento sia messa molto meglio rispetto ad aprile dell'anno scorso.

"Sicuramente penso che in passato non siamo mai stati così preparati" ha detto. "Di solito tendiamo sempre a venire fuori nella seconda parte della stagione. Penso che questa sarà la prima volta che invece partiremo subito forte".

Mentre alcuni dati raccolti nei test suggerirebbero che la Racing Point possa avere il potenziale per sfidare la Ferrari, Perez non è sicuro che sia effettivamente così.

"Penso che le squadre migliori siano ancora molto forti" ha detto. "E' difficile capire dove siano tutti".

"Penso che alla fine dei test avremo un quadro un po' più ampio. Ma in questo momento, più cerchi di esaminare i tempi, più perdi tempo. Quindi dobbiamo aspettare i prossimi due giorni e vedere dove sono tutti quando fanno dei run un po' più lunghi. A quel punto sarà un po' più facile da capire".