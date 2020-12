Perez: "McLaren terza? Due piloti forti fanno la differenza"

L'ultima gara di Sergio Perez con la Racing Point non ha avuto il finale previsto. Il messicano è stato il solo pilota costretto al ritiro a causa di un guasto alla power unit Mercedes, che gli ha impedito di aiutare la squadra nella lotta per il terzo posto nella classifica Costruttori, alla fine andato alla McLaren.

Quella di ieri potrebbe anche essere stata l'ultima gara di "Checo" in Formula 1, a meno che non si configuri un accordo con la Red Bull. Al momento però le cose sono sempre in una fase di stallo.

"Nulla è cambiato", ha detto Perez a Movistar + F1. "Non ci saranno annunci lunedì. Andrò a casa e mi prenderò una vacanza. Ho aspettato tutta la stagione per un annuncio, una notizia... Qualsiasi cosa accada, io resto motivato".

Il ritiro di Perez costa caro alla Racing Point

Perez è partito dal fondo dello schieramento, dopo che la squadra ha deciso di montare una power unit fresca, proprio per scongiurare problemi di affidabilità.

Nelle prime fasi di gara era risalito fino alla 14esima posizione, con una strategia che prevedeva di allungare il primo stint con le gomme a mescola dura.

Le sue speranze però si sono infrante al nono giro, quando un guasto al motore lo ha costretto al ritiro, provocando anche l'ingresso della Safety Car.

"Eravamo già lì. All'inizio sono stato molto cauto, perché tutti rischiavano tanto. La macchina sembrava andarebene, ma ha iniziato a perdere potenza molto rapidamente. Penso che sia stato lo stesso problema che abbiamo avuto in Bahrain", ha spiegato Perez.

Il ritiro di Perez non ha influenzato il suo risultato nel Mondiale Piloti, nel quale si è confermato quarto, diventando il "migliore degli altri", ma ha influito sulle aspirazioni della Racing Point di chiudere terza nel Costruttori.

Il quinto ed il sesto posto di Lando Norris e Carlos Sainz, combinati con il decimo di Lance Stroll, ha permesso alla squadra di Woking di segnare 202 punti, contro i 195 della Racing Point.

"E' un peccato, perché ci è costato molto nel Campionato Costruttori e ci hanno battuti", ha lamentato Perez. "Senza dubbio avevamo una macchina migliore della McLaren, ma alla fine ci hanno superati".

"Ho sempre detto che finire le gare avrebbe fatto la differenza, ma noi abbiamo avuto problemi sulle nostre vetture. Anche la McLaren se lo merita molto, a dimostrazione del fatto che avere due piloti forti in squadra fa una differenza molto importante".

Perez ha segnato 125 punti, rispetto ai 70 del suo compagno di squadra Stroll. In McLaren invece la distribuzione è stata più equa, con Sainz che ha totalizzato 105 punti e Norris 97.