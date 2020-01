Perez: "Il mio futuro in F1? Non penso andrò oltre il 2022"

Il messicano disputerà quest’anno la sua decima stagione in Formula 1 dopo aver rinnovato per altri tre anni il suo contratto con la Racing Point.

Perez, che corre con la ex Force India dal 2014, si è detto certo che le nuove regole del 2021 potranno rivelarsi una occasione per il proprio team per fare un balzo avanti, ma anche ammesso di vedere un futuro incerto per la propria carriera in Formula 1 qualora dovesse continuare a lottare nel gruppo di mezzo.

“Quello che mi dà speranza è il cambiamento regolamentare e cosa potrebbe accadere al team. Ovviamente devo essere realistico e sono consapevole che non potrò lottare con Ferrari o Mercedes, ma questo è un team fantastico dove correre. Molti piloti vorrebbero essere qui. Credo sia una buona opportunità”.

“Questo sarà il mio decimo anno in Formula 1 e non credo che la mia carriera proseguirà oltre il 2022 se dovessi continuare la mia carriera in questo modo”.

“Tre anni in Formula 1 però passano molto velocemente. Sono ottimista e mi sento pronto a lottare per le vittorie”.

Perez ha poi concluso lodando il suo team e l’atmosfera in quello che ha definito come una seconda famiglia.

“Sono in questa scuderia da molto tempo ed ormai è come una seconda famiglia. Non credo che ci sarebbe delusione da parte loro se mi arrivasse una chiamata da un top team, sicuramente mi concederebbero questa opportunità”.

“Tuttavia non è questo il caso. La Racing Point è un posto fantastico dove trovarmi e credo che legarmi con la squadra a lungo termine possa rivelarsi una scelta vincente”.

