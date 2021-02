F1, perdite record nel 2020: 386 milioni di dollari!

I risultati finanziari di Liberty Media per l'ultimo anno, che sono stati divulgati oggi, rivelano che il reddito della F1 è crollato del 44%, per una perdita totale di 386 milioni di dollari rispetto all'anno precedente.

Le entrate complessive sono crollate da 2022 milioni di dollari nel 2019 a 1145 milioni di dollari nella scorsa stagione, mentre il modesto profitto di 17 milioni di dollari del 2019 si è trasformato in una perdita operativa di 386 milioni di dollari dopo che le squadre sono state pagate.

I pagamenti fatti alle 10 squadre sono scesi dai 1012 milioni di dollari del 2019 a soli 711 milioni di dollari del 2020.

Liberty ha spiegato: "I pagamenti ai team sono diminuiti nell'intero anno, guidati dalla contrazione dei ricavi della F1 e dall'impatto associato al calcolo degli elementi variabili".

"I pagamanti ai team nel 2020 includevano commissioni una tantum pagate ai team alla firma del Patto della Concordia 2021".

L'enorme caduta delle tasse di promozione delle gare ha avuto un riflesso nel calo della loro quota percentuale nelle entrate economiche della F1, scesa dal 30% del 2019 ad appena il 12% dell'anno scorso. La maggior parte delle gare, infatti, non ha pagato alcuna tassa, o una cifra inferiore rinegoziata una tantum.

Per spiegare questo calo, Liberty ha osservato: "Le entrate legate alla promozione delle gare sono diminuite, poiché l'accesso al pubblico è stato vietato in tutte le gare tranne tre. Questo ha portato a delle modifiche una tantum dei termini contrattuali delle gare originariamente previste che sono rimaste nel calendario del 2020, ma anche ad entrate limitate generate dalle gare sostitutive che sono state aggiunte".

I ricavi delle trasmissioni televisive hanno rappresentato una percentuale maggiore del totale delle entrate primare, passando dal 38% al 55%.

Anche se il superamente del minimo di 15 gare ha garantito che la maggior parte delle emittenti pagasse l'intero importo contrattato per la stagione, Liberty ha ammesso che in alcuni casi c'è stata una riduzione dei pagamenti.

"Le entrate televisive sono diminuite in quanto il programma alterato ha innescato tasse più basse in base ai termini contrattuali di alcuni accordi, così come altre trattative una tantum che hanno avuto luogo nel 2020".

Sono aumentate leggermente anche le quote delle entrate pubblicitarie e legate alle sponsorizzazioni, passando dal 15% al 17%, anche se alcune entrate sono venute meno, come quelle legate ai title sponsor delle gare che non sono state disputate.

Liberty ha spiegato: "Le commissioni pubblicitarie e di sponsorizzazione sono diminuite a causa dei cambiamenti una tantum nei contratti di sponsorizzazione, ma anche a causa della cancellazione di alcune gare".

Se i ricavi sono diminuiti, hanno fatto la stessa cosa anche i costi della Formula 1, anche grazie ad un calendario più breve e disputato praticamente per intero in Europa.

"I costi sono diminuiti nel quarto trimestre e nell'intero anno a causa dei minori costi di trasporto, derivanti da un minor numero di gare, logisticamente più economiche".