Perché i vertici della F1 stanno pensando a un "futuro più grande"

Greg Maffei: La Formula Uno non è mai stata così in salute. L'interesse dei tifosi è incredibilmente alto. Abbiamo una grande competizione in pista e abbiamo aiutato le squadre. Quando siamo entrati nella Manor, l'undicesima squadra era appena stata venduta in amministrazione controllata per una sterlina. Oggi non credo che si possa acquistare una squadra per meno di 500 milioni di dollari, forse 700 milioni. Si può tentare. Ma sarà difficile. Il valore è aumentato in modo incredibile. E in parte ciò è dovuto alle misure adottate per cercare di creare una maggiore concorrenza in pista che sostenga anche la salute di questi team. Per far funzionare le cose è necessario avere un ecosistema sano di squadre. E credo che tutte queste cose stiano accadendo, e si nota anche l'aumento dell'interesse dei fan. In TV, di persona, non abbiamo mai avuto eventi più grandi. Quindi, molto bene.

Stefano, la pietra miliare in termini di aumento del valore delle squadre è stato il cost cap, che molti pensavano non sarebbe mai stato raggiunto in F1.

Stefano Domenicali: Assolutamente sì. Credo che la visione che Greg ha avuto, insieme a Chase (Carey), a cui va riconosciuto un grande merito, sia stata quella di avere una discontinuità rispetto a quanto accaduto in precedenza. E discontinuità significa avere una professionalità con un modo diverso di fare sport. La visione era quella di rendere il business della Formula Uno sostenibile dal punto di vista finanziario. Possiamo parlare di ricavi che potrebbero essere più alti, ma i costi sono qualcosa di sicuro. Quindi l'unico modo per assicurarsi che il margine sia maggiore è controllare le spese. Si è trattato quindi di una pietra miliare molto importante che ha cambiato completamente la visione dello sport e dà credibilità al sistema. Un business sostenibile significa che le squadre possono investire e crescere. Tutti gli elementi sono ora sicuri e finanziariamente forti. Possiamo pensare a un futuro più grande. Pensare a un futuro più grande significa che dobbiamo rispettare quella che è stata la Formula Uno, ma entrare in nuovi mercati che potenzialmente ci permetteranno di crescere, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche in termini di consapevolezza e passione per questo sport. Stiamo parlando di uno sport che deve avere l'elemento dell'emozione; vogliamo concentrare l'attenzione principale sulla pista. Quindi grandi corse, fare in modo che i piloti, che per noi rappresentano i gioielli, abbiano la possibilità di lottare tra loro, aprendo la possibilità attraverso i social media di avere la possibilità di vederli. È importante entrare in contatto con la nuova generazione. Dobbiamo creare narrazioni diverse per diversi tipi di fan.

Non credo che ci sia mai stato un tale afflusso di nuovi sponsor in questo sport da quando la pubblicità del tabacco è stata vietata a metà degli anni 2000. Quasi tutte le scuderie di F1 con cui si parla, ora stanno quasi rifiutando gli sponsor.

GM: Credo di sì, perché c'è poco spazio sulla macchina per mettere un altro logo. La crescita dell'interesse da parte di persone che capiscono davvero la tecnologia è stata una parte enorme e ha fatto crescere l'interesse tra le comunità tecnologiche della Silicon Valley - guardate quante auto ora hanno uno sponsor tecnologico, se non più sponsor tecnologici. Questo ha aperto una serie di settori, ma poi ci sono anche i fan più occasionali, che apprezzano magari le storie dei piloti, le personalità. Poi c'è la crescente giovinezza dei nostri fan, da un sondaggio (Sondaggio Globale dei Tifosi di F1 2021 di Motorsport Network) abbiamo abbassato di quattro anni l'età media. Questo ha aperto la strada a tutta una serie di prodotti di consumo e a tutta una serie di altri tipi di marchi che lo trovano attraente. Siamo stati molto fortunati ad avere l'interesse di tutti gli sponsor.

SD: Pensate alla profondità delle criptovalute. Abbiamo 10 diversi marchi di criptovalute. E posso dire che le aziende di software sono esattamente le stesse. (È) molto sano. Significa che per la prima volta non c'è bisogno di alcun tipo di prestito, come era normale in passato, per assicurarsi che i team siano vivi. Quindi sono molto solide. E questa è una grande ricompensa per il loro investimento in noi. Ed è per questo che crediamo che la comunità delle squadre debba essere rispettata. Oggi non è un problema di avere più scuderie, perché abbiamo un elenco; alcune di esse hanno più voce di altre, ma molte persone e investitori vorrebbero essere in Formula Uno. Ma dobbiamo proteggerla. Quindi questo è un altro segno di un sistema molto sano.

Quindi ora avete con dieci team avete il numero giusto di squadre?

SD: Penso di sì. Chiunque voglia entrare deve essere davvero significativo.

GM: Per quanto riguarda il pubblico giovane, dobbiamo riconoscere a Netflix il merito di averlo aperto a molte persone. Ma la cosa affascinante è che molte di queste persone sono arrivate in modi diversi. I social media, una parte enorme. Il gioco: si può giocare a Lando Norris e correre sulla stessa pista di Lando. Questo è molto interessante per molti giovani fan. Sette anni fa questo non esisteva, non era previsto. E quindi aprire lo sport, renderlo più attraente. Sì, ha elementi di esclusività, certo. Ma ci sono elementi che tutti gli appassionati possono toccare.

Un altro dei vostri obiettivi era quello di far crescere questo sport negli Stati Uniti. Quest'anno abbiamo aggiunto Miami. L'anno prossimo avremo una terza gara negli Stati Uniti, a Las Vegas. Quali sono le altre aree in cui volete spingere in futuro?

SD: Ci sono altre aree del mondo che vogliono avere la Formula Uno. E credo che un'area che vogliamo sviluppare sia quella africana, perché questo è un campionato mondiale. Quindi penso che stiamo lavorando molto duramente per assicurarci che questa sia un'area in cui avremo presto un Gran Premio. E poi c'è l'interesse dell'Estremo Oriente. E non vogliamo perdere l'interesse dell'Europa, perché siamo nati qui. E resteremo qui, perché sento molte voci che non sono vere. Il bello della situazione odierna è che abbiamo molte opzioni.

Una delle strategie chiave per il futuro è il passaggio, nel 2026, a carburanti sostenibili al 100%. In effetti, mostreremo questa tecnologia nel più grande spettacolo sportivo annuale del mondo. E questo deve essere trasformativo.

SD: Direi di sì. E credo che vogliamo essere realistici. Vogliamo che le cose accadano subito. E crediamo che sia un'opzione che permetterà ai produttori di essere credibili in una dimensione che sarà anche redditizia per loro. Con tutto il rispetto, pensare che l'elettrificazione possa arrivare in tutto il mondo in due anni, sappiamo che non è possibile. Pertanto, anche dal punto di vista tecnico, la scelta strategica di essere sostenibili con i motori ibridi crediamo sia quella giusta. Ed è questo il motivo per cui abbiamo un grande interesse da parte di altri costruttori a venire con noi.

GM: Lo sport ha ovviamente molti attributi positivi, e pensiamo di poterlo fare andando in posti come l'Africa e ampliando il pubblico e l'interesse per il motorsport in tutto il mondo. Non è necessariamente il luogo in cui faremo più soldi. Ma se si investe a lungo termine, pensiamo che sia l'opportunità giusta. Pensare alla sostenibilità. Nel caso degli Stati Uniti, lo so bene, ci sono 250 milioni di auto negli Stati Uniti, 200 milioni delle quali funzionano. Durano in media circa 11 anni e più, la gente compra auto usate. Nella migliore delle ipotesi, abbiamo 15-17 milioni di auto nuove all'anno. Se si fanno i conti, anche se un terzo o la metà sono elettriche, ci vorrà molto tempo prima di fare qualcosa per ripulire l'attuale base di 200 milioni di auto. La realtà è che, se vogliamo davvero attaccare le emissioni di carbonio, trovare altri modi per alimentare gli attuali 200 milioni di auto è davvero la risposta giusta e migliore. Non sto dicendo che cureremo tutto. Ma se possiamo contribuire a questa conoscenza, se possiamo contribuire con il nostro lavoro sui carburanti sostenibili, penso che sia positivo.

Abbiamo parlato dei cinque anni di proprietà di Liberty Media, e lei ha realizzato molte delle cose che aveva detto di voler realizzare. E i prossimi cinque anni?

GM: Abbiamo il vantaggio di gestire un'azienda di 72 anni. Quindi pensiamo al lungo termine e a ciò che farà. Ora abbiamo molto interesse. Vogliamo sostenere la crescita di questo interesse in modo più ampio. E fare cose come andare in Africa e fare cose sulla sostenibilità significa pensare a come far crescere questo franchising di 72 anni per i prossimi cinque anni e per i cinque anni successivi. Ora c'è un grande slancio e vorremmo sfruttarlo. Non solo dal punto di vista finanziario, ma anche per l'ampiezza dello sport.