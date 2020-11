Doccia fredda McLaren: penalità per Sainz e Norris

E’ stato un sabato da dimenticare per la McLaren ad Istanbul. Sia Carlos Sainz che Lando Norris sono stati penalizzati al termine delle qualifiche ed entrambi i piloti dovranno scattare domani dalle retrovie.

Il pilota spagnolo, dopo aver faticato a trovare il giusto feeling con il tracciato dell’Istanbul Park sin dal venerdì, ha chiuso la sessione di qualifica con il tredicesimo tempo ed un ritardo da Max Verstappen, autore del miglior crono in Q2, di ben 5 secondi.

Per il futuro pilota della Ferrari, però, la situazione è peggiorata subito dopo la fine delle sessione. Sainz e Sergio Perez sono stati convocati dai commissari per una manovra dello spagnolo ritenuta scorretta con la quale ha impedito al messicano, impegnato nel giro veloce, di migliorarsi.

Carlos ha tenuto alle proprie spalle la Racing Point di Perez per buona parte del giro nonostante fosse stato avvisato dal suo team della presenza alle sue spalle del messicano.

I commissari hanno così deciso di punire il pilota della McLaren con l’arretramento di tre posizioni sulla griglia di partenza ed un punto di penalità sulla patente.

In casa McLaren, però, le sorprese amare non sono finte. Anche Lando Norris, infatti, è stato punito con l’arretramento di 5 posizioni in griglia per non aver rallentato sufficientemente nel Q1 quando sono state esposte le doppie bandiere gialle a causa dell’uscita di pista di Latifi in curva 8.

I commissari hanno rilevato come Norris abbia effettivamente rallentato nel settore incriminato per poi tornare a spingere e chiedere al team se avrebbe dovuto abortire il giro.

Dal muretto gli è stato risposto di restare in pista visto il miglioramento delle condizioni della pista, ma al termine del Q1 proprio quel giro è stato il migliore in assoluto del pilota della McLaren e per questa ragione è stato deciso di punire l’inglese con l’arretramento di 5 posizioni in griglia.

A seguito delle penalità inflitte ai due piloti McLaren la griglia di partenza della gara di domani è stata rivista. Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Pierre Gasly e Kevin Magnussen hanno guadagnato una posizione e scatteranno, rispettivamente, dalla undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima casella, mentre Norris prenderà il via dalla quindicesima posizione davanti al suo compagno di team.