Pazza idea Silverstone: correre più GP, anche in senso contrario

Visti i continui problemi che la pandemia di COVID-19 sta creando, con già 8 appuntamenti saltati, il tracciato inglese si è offerto di far correre i piloti in senso contrario.

Ieri era uscita la notizia che proprio le sorti del GP di Silverstone si decideranno ad aprile, viste le restrizioni adottate dal Regno Unito fino a fine giugno e con la gara prevista il 19 luglio.

"Quello che posso dire è che lavoriamo ogni giorni a braccetto con la F1 - ha detto a Sky Sports News l'AD di Silverstone, Stuart Pringle - Stiamo cercando in ogni modo di fare qualcosa e di mantenere alto l'interesse del campionato. La maggior parte dei team hanno sede qui, dunque dal punto di vista logistico sarebbe utile per loro che si corressero diverse gare sul nostro tracciato".

"Abbiamo sistemato le infrastrutture e ogni sera gran parte degli staff potranno andare a casa loro a dormire. Se fosse d'aiuto l'idea, sarei felicissimo di poterla realizzare. Vediamo cosa ci verrà chiesto".

Riguardo al discorso di come affrontare i 5,891km, Pringle ha specificato che attualmente la pista non è omologata per essere percorsa in senso contrario, ma che si può lavorarci sopra.

"Non è un pensiero stupido, anche se al momento non abbiamo la licenza perché questo possa essere fatto. Ma visto il momento straordinario, penso che anche un certo tipo di decisioni particolari possano essere prese. Ufficialmente non c'è nulla di concreto, vediamo le prossime quattro settimane cosa ci riserveranno. Per la F1 è difficile valutare ora perché non guardano solo alla Gran Bretagna, ma quel che accade nel mondo in generale. Vanno organizzati i viaggi e quant'altro".

Alcuni eventi estivi sono già stati cancellati, come ad esempio il torneo tennistico di Wimbledon; cosa accadrà al GP? Per Pringle ci sono i tempi per valutare la questione.

"Silverstone è una gara di un Mondiale e i nostri colleghi della Formula 1 stanno lavorando duramente per mettere insieme ogni pezzo in modo da cominciare, anche se in ritardo. Abbiamo già avuto cancellazioni e rinvii, va riorganizzato il calendario assieme e noi siamo una tappa. Per la F1 è importante che la stagione cominci, noi aspettiamo e valutiamo. Il posto c'è, le infrastrutture anche e pure una organizzazione che ha esperienza e sa cosa fare. Il mese di aprile ci servirà per prendere la decisione corretta, sperando di soddisfare tutti".