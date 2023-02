Paddy Lowe a Maranello! Niente F1, ha proposto a Ferrari l'e-fuel

Carica lettore audio

Cosa ci faceva Paddy Lowe a Maranello all’inizio della settimana? Chi ha visto l’ingegnere inglese di 60 anni aggirarsi nelle vicinanze della Gestione Sportiva ha subito pensato a un possibile coinvolgimento nella Scuderia. Ma non c’è niente di vero, anche se l’ex direttore tecnico di Williams, Mercedes e McLaren è stato visto a pranzo con Piero Ferrari, vice presidente della Ferrari al ristorante Smeraldo di Lello Apicella.

Lo chiariamo subito: la Formula 1 non c’entrava proprio niente. L’ingegnere inglese è venuto in Italia perché fra le varie attività di consulenza che svolge ora si occupa anche di carburanti alternativi.

Paddy dopo una storia trentennale nel Circus ha co-fondato nel 2020 una start-up, la Zero Petroleum, un’azienda londinese nata per produrre e-fuel, vale a dire la benzina di sintesi che non ha derivati dal petrolio e quindi può essere una alternativa anche ai carburanti da rifiuti e ai biocarburanti, avendo quasi un impatto zero.

Il carburante proposto da Paddy Lowe alla Ferrari è un mix di anidride carbonica e idrogeno verde resi liquidi, con caratteristiche simili alla benzina a 95 NO. Una manna per le supercar rosse che dovranno fare i conti con la riduzione delle emissioni: l’e-fuel, che la F1 adotterà dal 2026 con le nuove power unit, può rappresentare una valida via alternativa all’elettrico per mantenere in vita i motori endotermici, lasciando che anche il prezioso usato del Cavallino e le vetture storiche possano continuare a girare, senza i vincoli che la politica europea vorrebbe attuare.

Lowe, quindi, è andato a bussare alla Ferrari per proporre delle soluzioni già sul mercato, visto che la Porsche, per esempio, si muove autonomamente: in collaborazione con Siemens e Enel la Casa tedesca è andata in Cile alla ricerca delle migliori condizioni per sintetizzare carburanti a costi accettabili grazie alla disponibilità di molta energia rinnovabile.

Rivedremo Lowe a Maranello? Ce lo auguriamo…