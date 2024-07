Osaka vuole la F1: creato un consiglio per gli sport motoristici

La città giapponese di Osaka ha costituito un nuovo consiglio per la promozione degli sport motoristici, al fine di promuovere la propria candidatura a ospitare una gara di Formula 1 in futuro.

A gennaio, i funzionari di Osaka avevano infatti reso pubblica l'intenzione della città di attrarre la F1, nell'ambito di un piano atto a cambiare le sue prospettive economiche e diventare una località turistica internazionale.

Osaka ha ora creato l'"Osaka Convention & Tourism Bureau", di cui fanno parte nove membri del consiglio comunale per discutere l'importanza di attrarre gli sport motoristici in città, nonché la rivitalizzazione di varie industrie e l'effetto a catena economico che potrebbe avere l'assegnazione di una gara. Nell'ambito di questo progetto, si lavorerà anche su come promuovere la comprensione da parte dei residenti della potenziale gara e spiegare come essa possa contribuire a una mobilità sicura e protetta.

"Da quando, a inizio di quest'anno, abbiamo annunciato che avremmo cercato di attirare un Gran Premio di F1, abbiamo ricevuto molti pareri da parte di varie parti interessate e fan", ha dichiarato Hiroshi Mizohata, presidente dell'Osaka Convention & Tourism Bureau.

"In Giappone, il motorsport tende a essere visto come una gara per pochi appassionati, ma sta progredendo ed è diventato uno sport che tutti possono praticare. Inoltre, ha la caratteristica di essere un banco di prova per una mobilità rispettosa dell'ambiente, come diventare carbon neutral".

Panoramica di Osaka Foto di: Jon Noble

I nove membri del consiglio sono Mizohata, Mitsuru Sawada (esperto di turismo e sviluppo urbano), Masahiko Kondo, Juichi Wakisaka e Tomoyuki Ogawa (esperti di motorsport, questi ultimi due rispettivamente ex pilota Super GT e pilota Honda Super Class), Kenichi Tanaka (esperto di media motoristici), Kazuto Sawai (esperto di intrattenimento), Seizo Imamura (esperto di stakeholder locali), Tomo Igata (esperto di diversità), Takayuki Furuta (esperto accademico) e Yoshikazu Tanaka in qualità di segretario generale dell'Osaka Convention & Tourism Bureau.

Mizohata è anche convinto che un pilota di F1 di successo - Yuki Tsunoda è attualmente l'unico pilota giapponese a correre per la squadra RB - aumenterebbe l'interesse per il motorsport nel Paese, che tuttavia è un importante attore dell'industria automobilistica. Infatti, i fan in Giappone sono sempre tra i più appassionati, con un grande calore sulle tribune.

"Sono convinto che gli sport motoristici saranno rivitalizzati [in Giappone] se gli atleti di questo sport, come Shohei Ohtani nel baseball, diventeranno oggetto dei sogni e delle speranze dei bambini in Giappone, proprio come avviene in Europa e in altri Paesi oltreoceano", ha dichiarato Mizohata.

"Mi piacerebbe avere discussioni approfondite con gli esperti, in modo da poter contribuire alla corretta comprensione e allo sviluppo degli sport motoristici".

L'interesse del Giappone per la F1 dovrà aumentare in modo significativo se Osaka spera di ottenere una gara in questo decennio, dopo che a febbraio è stato annunciato il nuovo accordo di Suzuka per ospitare il suo round fino alla fine del 2029.

Le autorità di Osaka hanno dichiarato in precedenza di aver preso in considerazione che la gara proposta si possa svolgere parallelamente a quella di Suzuka con un circuito cittadino, una nuova sede permanente o un tracciato ibrido attorno al sito dell'Osaka Expo in costruzione sull'isola di Yumeshima, tutti ipotizzati come luoghi di gara. Tuttavia, è improbabile che la F1 voglia due gare così vicine.

Osaka e Suzuka distano solo circa 120 km l'una dall'altra e, in ogni caso, il calendario è già molto congestionato con 24 gare. Ciò significa che la maggior parte delle nuove gare, come quella di Madrid, andranno a scapito di quelle già esistenti, come dovrebbe accadere in Spagna con l'uscita di Barcellona dal calendario dopo il 2025.

Tuttavia, questo non è ancora stato confermato ufficialmente e nel caso di Osaka, la città ha da tempo chiarito che le sue intenzioni di assicurarsi una gara di F1 sono a lungo termine.