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F1 | OMP: dietro le livree speciali c'è più tecnologia di quanto sembri con tute ultra-leggere

Le livree celebrative sono sempre più diffuse in F1, ma dietro i design più complessi si nasconde anche un importante lavoro tecnologico sulle tute. In un'intervista a Motorsport.com, OMP ci racconta come con la stampa sublimatica sia riuscita a creare tute ultra-leggere con cui i team risparmiano anche 600 grammi.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 21 ott 2026, 15:32

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Tuta One Art Air di OMP

Foto di: Racing Force Group

Ferrari, Mercedes, Red Bull e anche altri team. Durante questo fine settimana ad Austin diverse squadre si presenteranno con una livrea o delle tute rinnovate per celebrare uno dei tre appuntamenti negli Stati Uniti. Ormai è ben chiaro quanto questi appuntamenti siano importanti per i team a livello di marketing per promuovere una gara in particolare o degli sponsor, magari proprio di quel Paese.

Un trend aumentato in particolare negli ultimi anni, proprio per la crescente popolarità della categoria e l'importanza di promuovere gli accordi con gli sponsor. Per dare un numero, OMP, azienda italiana del gruppo Racing Force che si occupa di fornire le tute a ben 14 piloti su 22 in griglia, tra il 2022 e il 2024 ha realizzato una sola attività di marketing per le squadre.

Nel 2025 si è saliti a due set di tute con livree speciali realizzate per le squadre, mentre nel 2026 quel numero è cresciuto fino a otto attivazioni di marketing, il che rende molto bene l'idea di quanto nei prossimi anni questo trend continuerà a crescere. Qui è interessante fare una distinzione, perché ci sono state diverse attivazioni marketing da parte dei team che hanno interessato solamente le tute dei piloti, senza alterare l'auto.

Tuta speciale OMP Mercedes GP Singapore con motivi floreali

Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

L’ultimo esempio è quello della Mercedes, che a Singapore non ha cambiato i colori della monoposto, ma ha comunque realizzato delle tute speciali con dei disegni floreali molto complessi per celebrare il GP. Lo stesso accadrà anche durante questo weekend ad Austin, dove ci sarà un’altra livrea celebrativa. Ma perché è così interessante e perché negli ultimi anni anche le tute stanno assumendo più valore?

Con la stampa sublimatica si possono creare design unici

Al di là del marketing, c’è una ragione di carattere tecnico, perché dietro la creazione e realizzazione di una tuta speciale c’è molta più tecnologia di quanto ci si possa immaginare. OMP è stata infatti la prima azienda nel motorsport a portare una tecnologia chiamata sublimazione che garantisce dei vantaggi nel processo di realizzazione di disegni complessi su una tuta da corsa.

Si tratta di una tecnica che, in realtà, è usata da tempo nel mondo della moda, dove spesso geometrie e disegni complessi definiscono le tendenze, ma che è comunque difficile da applicare a una tuta da corsa, la quale deve rispondere a precise normative imposte dalla FIA. Questo ha permesso di liberare la fantasia dei team marketing e, soprattutto, di realizzare design complessi senza compromettere il peso della tuta.

Dettaglio della tuta One Art Air di OMP con il suo tessuto traspirante

Foto di: Racing Force Group

Vent'anni fa, infatti, spesso le patch degli sponsor o altre attivazioni particolari andavano cucite a mano e questo comportava un aumento di peso. Se si pensa che nel 2016, l'anno del titolo mondiale, Nico Rosberg decise di togliere la vernice dal suo casco e di ridurre l'attività fisica dedicata alle gambe per risparmiare circa un chilo di peso, è facile capire quanto team e piloti siano sensibili a questo tema.

L'alternativa era lo stampaggio a caldo, in cui si viene a creare uno strato sovrapposto al tessuto, anche in questo caso con un'aggiunta di peso, seppur inferiore. La stampa sublimatica è differente, in quanto diventa parte integrante del tessuto senza comportare peso aggiuntivo, partendo da una tuta bianca.

In sostanza, realizzare una tuta standard per la stagione o una tuta speciale per un'attività di marketing, anche con disegni complessi, non comporta alcuna controindicazione in termini di massa, arrivando a risparmiare circa 600 grammi rispetto alle tecniche tradizionali. Considerando quanto costi ai team togliere un chilo di peso dalla vettura, è comprensibile perché questi seicento grammi facciano la differenza.

Realizzazione delle tute di OMP

Foto di: Racing Force Group

“È una tecnologia che nel mondo della moda esiste da un po’ di tempo, è una tecnologia che abbiamo sviluppato nel 2016 per il mondo del kart, dove il peso è un aspetto fondamentale. Le tute che si usavano fino al 2016 erano tute principalmente ricamate, con un peso notevole portato appunto dai ricami”, ha spiegato Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group, gruppo che comprende anche OMP, in un’intervista esclusiva a Motorsport.com.

Come la stampa sublimatica fa risparmiare 600 grammi di peso

“L'aver sviluppato questa tecnologia che permette di stampare con una tecnica particolare un tessuto bianco, una livrea di sponsor direttamente sul tessuto, ha portato ad una riduzione notevolissima di peso. Parliamo di circa 600 grammi di tute, quindi su un kart ha un valore ancora maggiore”.

Non tutti i tessuti riescono a reggere questa tecnologia, a maggior ragione essendo materiali ignifughi e soggetti a rigorose regole e standard FIA, per cui vi è stato un grande sforzo per portarle anche in Formula 1: “Dal mondo del kart l’abbiamo portata nel resto del mondo racing. Il fatto è che i tessuti ignifughi sono composti da una fibra che è difficilissima da colorare, quindi si sono fatti una serie di sviluppi”.

“Inizialmente avevamo sviluppato una tuta racing, omologata secondo gli standard della FIA, che però non era allineata in termini di prestazione con tute top di gamma, era un medio di gamma e di fatto non veniva neanche proposta da noi per il top team. Tuttavia, nell'arco degli anni, dopo tanti sforzi e tante ore passate a fare ricerca, siamo riusciti ad avere una soluzione di questa tuta che si può sublimare”.

Realizzazione delle tute di OMP

Foto di: Racing Force Group

“Soprattutto, è una tuta particolarmente performante sia in termini di peso, ma anche in termini di altre caratteristiche, tra cui la traspirabilità, è il risultato di essere la tuta più traspirante al mondo”, ha poi aggiunto Delprato parlando con Motorsport.com. Infatti, negli ultimi anni è stata introdotta anche la tuta One Art Air, che unisce sia la stampa sublimatica con alte caratteristiche di traspirabilità, con la nuova generazione che è stata usata per la prima volta in assoluto a Singapore dalla Mercedes nell’ambito di una collaborazione e fornitura esclusiva tra OMP e Adidas.

Quanto tempo serve per produrre una tuta speciale?

Tutto questo ha portato a realizzare con maggior frequenza tute celebrative sempre più complesse come, per esempio, quella del lupo utilizzata dalla Stella in Giappone proprio per celebrare uno sponsor. Senza questa particolare tipologia di stampa sarebbe stato impossibile realizzare una tuta con motivi così complessi. Ma qui sorge una domanda: quanto tempo ci vuole per realizzarle?

La risposta varia non solo da squadra a squadra, ma anche in base all'occasione. Come ci ha spiegato OMP, ci sono team particolarmente organizzati che pianificano con largo anticipo queste iniziative, indicando già a inizio stagione gli appuntamenti in cui verrà utilizzata una livrea speciale. Tuttavia, esistono anche casi in cui le attivazioni di marketing vengono definite all'ultimo momento e, in queste situazioni, la rapidità di esecuzione diventa fondamentale: OMP è arrivata a realizzare una tuta in un solo giorno.

“Spesso le livree speciali vengono definite in tempi molto ravvicinati rispetto alla gara e questo è il vantaggio enorme della tecnologia che abbiamo sviluppato. Noi siamo in grado di sviluppare una tuta in pochissimo tempo. Siamo arrivati a sviluppare una tuta anche in un giorno con livree estremamente complicate e ovviamente questo ti permette di riuscire a star dietro alle richieste dei team”.

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