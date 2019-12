Ocon impaziente di cominciare: eccolo già con i colori Renault

Fino a ieri lo abbiamo vestito con i colori Mercedes, ma oggi è già iniziata la nuova avventura di Esteban Ocon, che è diventato a tutti gli effetti un pilota della Renault.

Domani il francese salirà per la prima volta sulla R.S.19 e, proprio per iniziare rapidamente il processo di inserimento nella squadra, il team di Enstone ha deciso che sarà lui a girare in entrambe le giornate dei test Pirelli di Abu Dhabi.

Esteban però sembra davvero impaziente di ricominciare a vestire i panni del pilota titolare in Formula 1, dopo un anno in purgatorio come riserva della Mercedes, e oggi ha già postato su Instagram una foto con i suoi nuovi colori.

"Primo giorno con i nuovi colori. Momenti entusiasmanti, non vedo l'ora di iniziare" ha scritto accanto alla foto.