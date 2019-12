Norris sulla lotta con Perez: "Sono stato un pilota di m..."

Il rookie britannico occupava la settima posizione, quindi era primo degli "altri", ma negli ultimi giri è stato messo sotto pressione da Perez, che aveva montato gomme fresche sulla sua Racing Point per andare all'attacco.

Sebbene Norris sia riuscito a gestirlo fino all'ultimo giro, Perez ha trovato il varco giusto all'esterno della curva 11, quindi a poche centinaia di metri dalla conclusione della gara.

A questo punto, Norris ha descritto la sua difesa come "non abbastanza buona" o "sbagliata".

"Adesso sembra veramente una cosa terribile. Mi ha passato all'esterno alla staccata della curva 11, quella dopo i box della GP2" ha detto Norris.

"Mi sono difeso, sono andato all'interno. Lui è andato all'esterno e sapevo che aveva gomme più fresche. Avevo paura di fare un bloccaggio o qualcosa di stupido, quindi non sono stato abbastanza 'duro'".

"Non ho cambiato abbastanza la mia mentalità. Ho corso tutta la gara in maniera calma e rilassata, occupandomi di gestire le gomme, ma in quel momento avrei dovuto essere più aggressivo e cambiare modalità di guida".

"Non l'ho fatto, ho solo frenato e non ho pensato che avrei dovuto allungare la staccata e lasciargli meno spazio. Fondamentalmente, sono stato un pilota di m..., perché era l'unico che dovevo battere oggi e non ci sono riuscito".

"Sono infastidito per questo, anche se il resto della gara è stato buono. Peccato, perché ho sprecato quanto di buono avevo fatto fino a quel momento".

La frustrazione di Norris è grande perché con quel sorpasso, Perez gli ha anche soffiato il decimo posto nella classifica piloti.

"All'inizio ero sorpreso di come sono riuscito a tenerlo dietro, perché le Racing Point sono super veloci sui rettilinei, inoltre Perez aveva gomme molto più fresche di me".

"Sono stato contento di molte cose che ho fatto oggi, ma con quell'errore ho rovinato tutto".

Informazioni aggiuntive di Jonathan Noble