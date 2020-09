Norris: "Stroll ha fatto una sosta gratis. Che regola stupida"

La McLaren è riuscita a portare a casa un podio al Gran Premio d'Italia grazie a una grande prestazione di Carlos Sainz, secondo al traguardo dietro Pierre Gasly, ma rimasto in lotta per la vittoria sino alla bandiera a scacchi.

Tutti contenti? Non proprio, perché Lando Norris, quarto al traguardo dietro la Racing Point di Lance Stroll, ha visto sfumare la possibilità di finire a sua volta sul podio a causa di un pit stop fatto dal canadese in regime di bandiera rossa.

La gara è stata interrotta al giro 27 dopo il brutto incidente di Charles Leclerc alla Parabolica. A quel punto, in tanti avevano già effettuato il proprio pit stop sotto regime di Safety Car, intervenuta per permettere ai commissari di spostare la Haas di Magnussen.

Stroll, in maniera incomprensibile, non era rientrato ai box sotto regime di Safety Car, ma la bandiera rossa è stata per lui provvidenziale. A vetture ferme, ha potuto fare il cambio gomme senza perdere i circa 30" necessari per fare una sosta a Monza. Questo lo ha mantenuto nelle posizioni di vertice sino a chiudere a podio, proprio davanti a Norris.

Il pilota della McLaren, a fine gara, ha sottolineato come la regola esistente che permette di cambiare gomme sotto regime di bandiera rossa sia "stupida" e che gli abbia di fatto precluso le possibilità di portare anche la seconda McLaren sul podio.

"La sola ragione per cui non sono andato sul podio è perché Stroll ha beneficiato di un pit stop 'gratis', che è una regola un po' stupida. Lo hanno avuto gratuitamente e sinceramente non lo meritavano".

"Credo che questa regola dovrebbe essere tolta. Abbiamo i 2 esempi: abbiamo Gasly che è andato ai box prima, e con la bandiera rossa si trovava primo. E su questo non credo ci sia da obiettare".

"Ma qualcuno poi non è andato ai box. Hanno guadagnato 24" senza fare assolutamente niente. Avrebbero dovuto fare comunque un pit stop. E' un errore loro non essere rientrati ai box per fare il pit stop, invece per questo non hanno pagato. Puoi essere fortunato come lo è stato Pierre, ma non credo sia giusto che accadano cose come quella accaduta a Stroll".

"Credo però che non sia giusto vedere un pilota che avrebbe dovuto fare un pit stop obbligatorio, di fatto, farlo gratuitamente senza perdere i secondi necessari per farlo. Non è giusto".

Norris, però, ha ricevuto risposta direttamente dal suo team principal, Andreas Seidl, che a Motorsport.com ha affermato: "Non vedo alcun problema nell'attuale regolamento. Lavoriamo tutti insieme, anche assieme alla FIA, per arrivare ai livelli a cui siamo ora".

"Capisco lo stato d'animo di Lando in questo momento, ma ci saranno anche momenti in cui il regolamento giocherà anche a nostro favore. Il regolamento è questo, lo conosciamo tutti, abbiamo votato tutti a favore di questo regolamento, quindi non c'è motivo di lamentarsi. Dobbiamo abbassare la testa e continuare a lavorare".

"Non credo che ci sia altro da spiegare a Lando. Questo è un suo sentimento dopo una gara molto bella da vedere. I piloti sono gli eroi di questo sport, danno il massimo quando sono si queste auto, combattono per ogni decimo. A volte pensi che ci siano cose che possano essere le più ingiuste dello sport, quando vieni colpito in prima persona. E' una reazione emotiva. ma sono sicuro che ora sta di nuovo bene".