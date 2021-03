Norris: "Non ho il giusto feeling nelle curve veloci"

Il binomio McLaren-Mercedes è tornato a splendere nella giornata odierna grazie a Lando Norris. Il campione 2017 della Formula 3 Europea è stato la vera sorpresa di giornata grazie al terzo tempo al mattino, in 1’31’’897, ed al secondo alla sera in 1’30’’942.

Ciò che ha lasciato stupiti non è stato soltanto il ritardo dalla prestazione firmata Max Verstappen in FP2, pari ad appena 95 millesimi, ma anche il fatto di aver messo il proprio nome davanti a quello di Lewis Hamilton con un margine di 140 millesimi.

La McLaren MCL35M sarà la sorpresa del weekend? Norris ha subito voluto gettare acqua sul fuoco per non creare aspettative elevate.

“Non è come sembra, in realtà sono sorpreso dai risultati odierni. Credo che abbiamo avuto un ritmo migliore rispetto ai nostri rivali, ma domani credo che vedremo le solite 4 vetture davanti a tutti”.

Lando ha parlato di un feeling ancora carente con la vettura, non trovando ancora la giusta fiducia soprattutto nelle curve da media ed alta velocità.

“Non mi sono sentito a mio agio con la vettura nella maggior parte delle curve. In alcune aree la monoposto è andata bene, in altre peggio. Ovviamente tutto ciò dipende anche dal vento e dalla temperatura dell’asfalto, oltre che dal carico di carburante. Ci sono diverse aree su cui dobbiamo lavorare ed è quello che faremo stasera”.

“Non ho la fiducia con la vettura nelle curve a media ed alta velocità, come la 6 e la 7. Inoltre ho commesso un errore nel mio primo giro ed ho dovuto abortire il tentativo perché ho perso il posteriore. Non ho ancora una fiducia totale come vorrei”.

Se al volante di una monoposto poco affine ai suoi gusti Lando è stato in grado di piazzarsi in top 3 sia al mattino che al pomeriggio, è lecito chiedersi cosa possa fare l’inglese quando queste lacune saranno colmate…

“Oggi non sentivo la vettura al 100% e questo credo sia promettente se riusciremo a migliorare in alcuni aspetti per domani. La domanda è quanto miglioreranno gli altri. Posso dire di essere abbastanza fiducioso, ma non mi voglio sbilanciare perché non credo che in qualifica potremo trovarci nella stessa posizione”.

Norris, infine, ha promosso il nuovo format di prove libere che da quest’anno vede i piloti impegnati, sia in FP1 che in FP2, soltanto per 60 minuti per turno e non più per 90.

“E’ una situazione un po' più complessa. Tutti i piloti non hanno molto tempo per fare pratica e questo ti spinge ad andare subito in pista e spingere al limite sin dall’inizio. Non hai più il tempo per provare varie configurazioni, ma penso che sia un bene”.

“Sono sicuro che il tempo a disposizione ridotto comporti un maggiore stress per gli ingegneri e anche per noi”.

