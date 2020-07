Norris: "Non avrei mai creduto di battere Racing Point e Ferrari"

Nelle prime qualifiche del Mondiale 2020 di Formula 1 disputate al Red Bull Ring dopo le libere di ieri e di questa mattina in tanti avrebbero scommesso di vedere le Racing Point dietro le imprendibili Frecce Nere di Bottas e Hamilton, invece, a sorpresa, in quarta posizione c'è una monoposto color papaya: la McLaren MCL35 di Lando Norris.

Sin dalla Q1 il britannico aveva lanciato segnali confortanti, firmando addirittura il terzo tempo. Ma in Q3 ha fatto un vero e proprio capolavoro, cogliendo una seconda fila inaspettata per la McLaren. Inaspettata anche per Norris, che pensava di dover fare i conti con altri team per accaparrarsi altre posizioni.

"Avevamo alcune aspettative su dove avremmo potuto essere. Fin dall'inizio le Racing Point sono state estremamente veloci, per questo mai avremmo pensato di essere in grado di batterli o avvicinarci a loro. Man mano che abbiamo ridotto la quantità di carburante in macchina la vettura mi è parsa sempre meglio. Per noi il Red Bull Ring fu un'ottima pista per noi, la macchina si adattava bene. Speriamo che la gara di domani possa andare bene, perché disputeremo ben 2 gare qui. Quindi speriamo di poterci ripetere".

"Ieri le Racing Point sono state sicuramente più veloci di noi. E, come abbiamo detto, oggi non ci saremmo mai aspettati di essere davanti a loro. Per quanto riguarda la gara, dovrò cercare di mantenere la posizione".

Messa alle spalle la prima sessione di prove ufficiali della stagione, il pensiero di Norris è già proiettato verso la gara di domani. Oggi il risultato è stato eccellente, ma Lando sa bene che domani sarà una giornata difficile. Dietro di lui Racing Point e Ferrari hanno mostrato di avere un passo insidioso per le MCL35 (apparsa più in forma con Sainz, da questo punto di vista).

"Dietro di noi ci sono molte vetture competitive. Le Ferrari, in particolare, perché il loro ritmo gara è molto buono. Però per qualche motivo la loro competitività è lontana dalle aspettative. E' una situazione strana, perché poi la Racing Point, invece, va forte. Hanno una monoposto con un gran carico aerodinamico. Sappiamo che loro riusciranno a gestire le gomme meglio di noi, dunque sarà difficile mantenere la posizione, ma se ci riesco, allora sarò davvero molto felice".

"E' stato molto bello alla fine della Q1 quando ho visto di essere terzo, dietro solo alle Mercedes. Ero molto vicino ed è stato eccitante. Con la macchina sono a mio agio, ho una buona confidenza. Sono felice della Qualifica, ma la gara è un'altra storia. Quindi per ora sono contento, ma devo accertarmi di essere felice così anche dopo la gara di domani".