Norris: "Il podio? Sarà difficile ma voglio essere fiducioso"

Lando Norris è ormai il faro della McLaren. Il pilota inglese, alla terza stagione in Formula 1, è diventato ormai la guida del team di Woking in attesa che Daniel Ricciardo torni ad essere quel pilota velocissimo in qualifica e mago dei sorpassi ammirato fino allo scorso anno.

Anche in Austria Lando è riuscito a brillare ed a surclassare il suo compagno di team in crisi nerissima chiudendo la sessione di qualifiche con il quarto riferimento. Norris, però, domani avrà l’occasione di scattare dalla terza casella grazie alla penalità rimediata da Bottas al venerdì.

1’04’’120. È stato questo il crono firmato dall’inglese, in ritardo di soli 6 centesimi dalla prestazione ottenuta da Lewis Hamilton. Un dato che deve far riflettere il team sette volte campione del mondo, specie per le maggiori velocità di punta espresse dalla McLaren a parità di motore.

“Sarei più felice se avessi fatto la pole, ma anche il terzo posto va bene”, ha subito esordito schernzando Norris una volta giunto davanti ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

Lando è stato ancora una volta il miglior interprete del gruppo di metà classifica, ma si è detto consapevole che domani sarà complicato mantenere, se non migliorare, la posizione di partenza per replicare quel terzo posto centrato proprio al Red Bull Ring nel primo appuntamento inaugurale della stagione 2020.

“Non penso che in gara avrò il passo per restare con gli altri e giocarmi il podio. Sarà difficile. In qualifica siamo sempre un po' più vicini a Mercedes e Red Bull, come già visto a Baku e Monaco. In gara tutto dipenderà da vari fattori come il meteo o una eventuale safety car”.

“Ad ogni modo voglio essere ottimista. Penso che potremo fare un bel risultato e spero di ripetere quanto ottenuto lo scorso anno, ma Mercedes e Red Bull saranno più veloci domani”.

Norris ha poi proseguito scherzando nel corso del suo intervento: “Ho tanti bei ricordi e sarebbe bellissimo se Hamilton o qualcun altro potesse avere una penalità di 5 secondi. Abbiamo una buona vettura e mi sento fiducioso. Spero di poter ripetere quanto fatto lo scorso weekend”.

Il grande punto interrogativo per la gara riguarda il meteo. Secondo le previsioni il GP di Stiria si dovrebbe disputare sotto l’acqua, ma anche oggi la pioggia era attesa per le qualifiche ed alla fine non è arrivata.

Lando ha dichiarato di sperare in una corsa asciutta, specie dopo aver trovato una assetto ideale sulla sua McLaren.

“Ad inizio weekend speravo nella pioggia perché non ero molto veloce, ma dopo alcune modifiche che abbiamo apportato alla vettura adesso spero in una gara asciutta. In ogni caso se dovesse piovere tutto sarebbe più entusiasmante non solo per il pubblico, ma anche per noi piloti”.

