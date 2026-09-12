Norris, il capolavoro all’ultimo giro: una pole che nessuno ha visto arrivare

Fino a pochi minuti dalla conclusione delle qualifiche Lando Norris era stato quasi un osservato speciale mancato. Quinto in Q1, settimo in Q2, sesto dopo il primo tentativo della Q3: nulla, nella progressione del sabato del pilota McLaren, lasciava immaginare ciò che sarebbe accaduto nell’ultimo giro. Poi Norris ha messo insieme uno di quei passaggi destinati a restare nella memoria, conquistando la pole position del Gran Premio di Spagna sul Madring quando ormai sembrava fuori dai giochi per la prime due file. Una pennellata che ha confermato l’eccezionale stato di forma mostrato da Lando nel corso di questa stagione.

È stato un giro quasi perfetto. Quasi, perché nell’ultima curva Norris ha anche rischiato di vanificare tutto, perdendo per un’istante il posteriore della monoposto e sfiorando il muro. Un errore che gli è costato circa due decimi, forse qualcosa di più, ma che non gli ha impedito di conquistare la diciannovesima pole position della carriera e la terza della stagione. La misura della prestazione sta soprattutto qui: nonostante quanto lasciato nell’ultima curva, il tempo è stato sufficiente per mettersi alle spalle Kimi Antonelli e Max Verstappen.

Fino a quel momento Lando non era mai stato il riferimento. Non lo era stato nel Q1, non lo era stato nel Q2 e neppure dopo il primo set di gomme utilizzato nella fase decisiva. Poi, quando non c’era più margine per correggere, provare una linea differente o rimandare tutto al tentativo successivo, Norris ha trovato sette decimi e mezzo. Una trasformazione impressionante, arrivata proprio nel momento in cui serviva.

Lando Norris, McLaren Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Lando è riuscito a mettere tutto insieme in Q3 – ha spiegato Andrea Stella – ed era su un giro incredibile. Bisogna considerare che nell’ultima curva ha perso tre decimi ed è comunque riuscito a conquistare la pole. Onestamente, fino a quell’ultima curva, probabilmente è stata la migliore esecuzione della sua vita”.

Un giudizio importante, soprattutto considerando chi lo pronuncia e quanto Stella conosca Norris. Ma rende bene l’idea di ciò che si è visto sul Madring. Ci sono giri nei quali il pilota costruisce progressivamente la prestazione, avvicinandosi al limite tentativo dopo tentativo, e altri in cui tutto arriva insieme. Quello di Norris appartiene alla seconda categoria. Ha preso dei rischi, inevitabili su un circuito cittadino e con una pole position in palio, ma soprattutto ha trovato contemporaneamente precisione, fiducia e velocità.

“Ci sono alcune curve nelle quali sapevo esattamente cosa avrei voluto fare – ha raccontato Lando – ma fino a quel momento non ero riuscito a spingermi fino al limite che volevo. Nell’ultimo giro ho migliorato di sette decimi e mezzo. Sentivo che curva 1 e curva 2 erano venute bene e da lì ho avuto la sensazione che tutto stesse funzionando. I miei piedi facevano quello che volevo, e normalmente è quello che succede quando le cose vanno bene”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

È una descrizione molto semplice di una sensazione tutt’altro che semplice da raggiungere. Il famoso stato in cui il pilota non deve più inseguire la macchina, ma riesce ad anticiparla. Sul Madring Norris lo ha trovato quando contava di più, dopo una qualifica nella quale aveva dato l’impressione di avere sempre qualcosa ancora da sistemare.

La pole acquista ulteriore valore considerando il venerdì di Norris. Il problema tecnico (rottura del cambio) che lo ha fermato per tutta la seconda sessione di prove libere gli ha tolto chilometri preziosi su un circuito completamente nuovo, scenario in cui ogni giro è preziosissimo nell’economia del weekend. Ogni chilometro aiuta il pilota a costruire progressivamente la fiducia necessaria per avvicinarsi il più possibile ai muri, sfida che non si può non affrontare quando si arriva a lottare sul decimo di secondo.

La McLaren, inoltre, non ha dato l’impressione di aver iniziato al meglio il weekend spagnolo. Stella ha confermato come la vettura sia stata naturalmente competitiva nei tratti veloci, mostrando però maggiori difficoltà nelle curve lente e sui cordoli. Il lavoro svolto tra assetto e guida è servito a ridurre questi punti deboli, ma non li ha cancellati. Anche per questo il salto compiuto da Norris nell’ultimo tentativo ha sorpreso lo stesso box McLaren.

Lando Norris, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ora c’è la gara, e la pole position assume un peso ancora maggiore. Il Madring ha confermato finora ciò che si temeva alla vigilia: superare non sarà semplice. La posizione in pista potrebbe quindi diventare un fattore determinante e Norris partirà dalla prima posizione, con la possibilità di impostare la corsa senza dover immediatamente fare i conti con l’aria sporca e il traffico.

Ci sono però delle incognite. La prima è che da quanto visto nelle gare di contorno (Formula 2 e Formula 3) partire dalla pole, posta sul lato destro del rettilineo, non sembra essere un gran vantaggio. Nelle tre corse disputate, chi è scattato dalla seconda posizione è sfilato al comando in uscita da curva 1. In più Lando non ha praticamente effettuato long run ad alto carico di carburante e dovrà affidarsi ai dati raccolti da Oscar Piastri, a loro volta non completi per i pochi giri che è stato possibile completare nella sessione Fp2.

“Ho parecchi compiti da fare – ha ammesso Norris – perché non ho praticamente girato con carico di benzina. Dovrò vedere cosa ha fatto Oscar e capire cosa possiamo preparare. Sarà una gara lunga, su una pista nuova, quindi bisognerà capire in quali curve spingere e in quali invece gestire. Probabilmente sarà una serata lunga, ma la parte principale del lavoro oggi è stata fatta”.

Ed è difficile dargli torto. Su una pista dove recuperare posizioni potrebbe rivelarsi molto complicato, partire davanti a tutti vale probabilmente qualcosa in più rispetto a molti altri circuiti. Norris si è guadagnato questo vantaggio in pochi chilometri, proprio quando sembrava essere uno dei candidati meno accreditati.