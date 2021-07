Norris deluso: "Avrei potuto chiudere in seconda posizione"

Un terzo gradino del podio che lascia un po' di amaro in bocca. Lando Norris è stato senza dubbio il protagonista del GP d’Austria se si esclude un Max Verstappen in modalità extraterrestre in questa fase del campionato.

Il pilota della McLaren, autore di una qualifica superba condita con il secondo tempo a soli 48 millesimi dall’olandese della Red Bull, è riuscito a mantenere la posizione di partenza subito dopo il via per poi rischiare di veder compromessa la propria gara al quarto passaggio, quando la safety car è rientrata in pit lane.

Lando, complice una ripartenza estrema di Max Verstappen, si è visto affiancato da Perez all’esterno di Curva 4 ma ha difeso con i denti la seconda piazza, mentre il messicano è finito nella ghiaia perdendo varie posizioni.

La direzione gara non ha fatto sconti al pilota della McLaren penalizzando con 5 secondi di tempo aggiuntivi. Una decisione esagerata, specie considerando come la stessa penalità di tempo sia stata inflitta a Perez poco dopo per aver fatto a sportellate con Leclerc sempre nella stessa curva.

Lando non si è perso d’animo e dopo aver lasciato spazio ad un Hamilton più incisivo nelle battute iniziali è riuscito a sopravanzare nuovamente l’inglese grazie ad una vettura particolarmente gentile con le gomme hard montate in occasione dell’unica sosta.

“E’ stata una bella gara, molto emozionante, ma sono deluso perché avremmo potuto ottenere il secondo posto oggi”. Sono state queste le prime dichiarazioni di Norris una volta giunto al ring delle interviste subito dopo aver tagliato il traguardo.

Lando non si è poi nascosto dietro ad un dito quando ha commentato la penalità ricevuta. Il pilota inglese ha addebitato l’intera responsabilità dell’episodio a Sergio Perez.

“Credo che sia stato un semplice incidente di gara. Lui ha provato a superarmi all’esterno ed è uscito di pista da solo, io non l’ho colpito. Sono un po' frustrato, ma allo stesso tempo anche contento di questo terzo posto”.

Nel finale di gara Norris ha ridotto giro dopo giro il distacco da Bottas e nel box della McLaren si è iniziato a sperare nel sorpasso che, però, non è arrivato.

Norris ha spiegato come le turbolenze generate dalla Mercedes del finlandese gli abbiano impedito di avvicinarsi.

“Riuscivo a tenere il ritmo di Bottas, ma non avevo un passo tale da poter entrare in zona DRS. Quando arrivavo ad un secondo di distanza faticavo molto. Avrei voluto provarci alla fine. Ad ogni modo è bello aver avuto la possibilità di lottare con Mercedes e Red Bull. È la prima volta in tanti anni che ci capita di essere quasi al loro livello e speriamo di poter proseguire su questa strada”.

Lando Norris, McLaren, festeggia nel Parco Chiuso dopo essersi assicurato la prima fila in griglia nelle qualifiche 1 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, dopo le Qualifiche 2 / 22 Foto di: FIA Pool Landor Norris, McLaren MCL35M 3 / 22 Foto di: Erik Junius Lando Norris, McLaren MCL35M 4 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 22 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 7 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 8 / 22 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 9 / 22 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, e il resto del gruppo alla partenza 10 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 e Valtteri Bottas, Mercedes W12 11 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 12 / 22 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, e Valtteri Bottas, Mercedes W12 13 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 14 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 15 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 16 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 17 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Landor Norris, McLaren MCL35M 18 / 22 Foto di: Erik Junius Lando Norris, McLaren MCL35M 19 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 20 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, e gli altri piloti durante le prove di partenza al termine della FP3 21 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 22 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images