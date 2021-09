Motori F1 2026: si alza la sfida, solo 80 kg di benzina per GP?

L’obiettivo è molto ambizioso: disputare un GP di F1 solo con 80 kg di carburante. Una riduzione di quasi il 30 per cento dei consumi rispetto al limite massimo concesso oggi dai regolamenti che è di 110 kg. Una rivoluzione epocale da portare avanti con benzine ecologiche a ridotto impatto ambientale seguendo le linee dettate da FIA e F1 che perseguono anche la drastica riduzione dei costi (una power unit dovrà costare la metà).

Jean Todt proprio a Monza ha detto che “…il motorsport deve essere considerato un laboratorio per lo sviluppo della sicurezza stradale”. E la F1 che ne rappresenta l’apice deve essere un funzionale alla ricerca e allo sviluppo dell’automotive nella delicata transizione ecologica.

Anzi la F1 dovrebbe assumere una funzione trainante nella salvaguardia del motore termico pulito come alternativa all’elettrico. È per questa ragione che i Costruttori riuniti a Monza hanno convenuto che è meglio far partire la sfida dal 2026, anziché dall’anno precedente, come era previsto inizialmente.

Se le questioni di principio elevano il progetto motori del futuro a qualcosa di strategico, il come si può arrivare a disporre di power unit da mille cavalli apre ben altri scenari nei quali la partita a scacchi dei regolamenti diventerà strategica nel definire le gerarchie in pista.

La Ferrari è stata la prima ad aprire alla possibilità di rinunciare alla MGU-H, il motore elettrico che ricava l’energia dal turbo, un elemento complesso e costosissimo, che, però, contribuisce a generare la potenza dell’impianto ibrido.

Siccome l’endotermico resterà un motore di architettura a 6 cilindri a V dotato di turbo è facile prevedere che per i vincoli di carburante che verranno introdotti avrà una potenza di soli 500 cavalli, contro i 750 di oggi, per cui serviranno 350 kW dal sistema ibrido in luogo degli attuali 120 kW. La sfida sarà di come raggiungerli e l’esercizio si sta rivelando particolarmente complesso per cui non sarà facile trovare una sintesi.

Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1, vuole coinvolgere un nuovo motorista del Gruppo VW e rappresentanti di Porsche e Audi stanno partecipando alla definizione delle norme, per cui le discussioni si aprono a un perimetro più ampio che non sia dei soliti quattro (Mercedes, Ferrari, Renault e Honda).

Ed è interessante rilevare che la questione motori non è in mano ai reparti Motorsport, ma ai vertici delle Case: Ola Kallenius (Mercedes), John Elkann (Ferrari), Luca De Meo (Renault). Ai tre presidenti si aggiungono Christian Horner in quanto CEO di Red Bull Powertrains e i rappresentanti di Porsche e Audi.

Ciascun Costruttore si può portare il CTO (Chief Technology Officer) e nel caso della Ferrari parliamo di Michael Hugo Leiters, vale a dire il bravo responsabile tecnico dell’area prodotto che però non ha troppe conoscenze di F1, ma riporta le scelte condivise in azienda.

L’idea di chi promuove gli incontri (F1 e FIA) è di mantenere un livello “alto” della discussione, senza cadere nelle “guerriglie” di parte che caratterizzano le F1 Commission, dove ciascun rappresentante cerca di lucrare la migliore scelta per il proprio team. E non è detto, quindi, che in questa fase delicata quanto viene portato avanti dai vertici delle Case debba coincidere con i desiderata dei reparti Motorsport.

Toto Wolff ne ha dato un chiaro esempio domenica uscendosene con dichiarazioni prima del meeting dei Capi sulla disponibilità di Mercedes a rinunciare alla MGU-H a patto che si trovino dei compromessi sulla gestione della parte ibrida, quasi a voler marcare il territorio prima che Kallenius potesse andare in altre direzioni con i colleghi presidenti.

E gli “scollamenti” fra le parti o le differenti soluzioni da portare avanti sono meno rare di quanto si possa pensare per cui prepariamoci anche a sorprese. Selezionare, quindi, il modo migliore per sviluppare l’ibrido da 350 kW sarà un tema da risolvere entro la fine dell’anno e trovare una sintesi che possa andare bene per tutti non sarà facile. La prossima puntata a fine ottobre…