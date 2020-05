Monaco: le date del GP di F1, dell'E-Prix e del GP storico 2021

A poche settimane dall'ufficializzazione della cancellazione del Gran Premio di Monaco 2020 di Formula 1, l'Automobile Club de Monaco ha già svelato i propri piani per l'anno prossimo, annunciando le date di tre tra i più importanti eventi del motorsport che si terranno nel Principato.

Primo tra tutti gli appuntamenti c'è il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Non parliamo in ordine temporale, ma certamente d'importanza. l'ACM ha svelato le date del l'Historic Grand Prix di F1, dell'E-Prix di Monaco e del GP di Formula 1 che segnerà il ritorno della gara dopo quella annullata per cause di forza maggiore - pandemia da COVID-19 - quest'anno.

I tre eventi saranno molto vicini tra loro, perché saranno spalmati in un lasso temporale di 5 settimane. Il primo di questi sarà l'Historic Grand Prix, previsto nel fine settimana che andrà dal 23 al 25 aprile, l'ultimo weekend di quel mese.

Poco dopo, ossia nel fine settimana dell'8 maggio, il Principato di Monaco ospiterà l'E-Prix di Monaco. Il GP di Monaco di Formula 1 è stato invece posizionato nel fine settimana che andrà dal 20 al 23 maggio.

Si tratta del primo fine settimana di gara 2021 di Formula 1 che è stato annunciato, in quanto il calendario 2021 di Formula 1 non è ancora stato stilato, né confermato.

"Organizzare tre gare nello spazio di un mese sarà una prima volta per l'Automobile Club de Monaco", ha dichiarato Christian Tornatore, General Commissioner dell'ACM. "Dal punto di vista logistico sarà probabilmente complesso, ma non impossibile da gestire. Probabilmente dovremo iniziare a preparare il tracciato prima del previsto, alla fine di febbraio, dunque con 15 giorni di anticipo rispetto al solito".

"Dopo aver iniziato, integreremo gli aspetti tecnici lungo il percorso e attorno alla pista, così come richiesto dalle varie categorie che vi correranno. Potremo contare sull'esperienza e la capacità delle persone coinvolte. In questo modo riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi".

Nel comunicato stampa diffuso dall'Automobile Club de Monaco, si legge che l'Historical Grand Prix tornerà a essere disputato a metà maggio a partire dal 2022. Si tratta del weekend che andrà dal 13 al 15 maggio, ossia il solito periodo che non sarà mantenuto solo il prossimo anno. Nel 2022 il GP di Monaco di Formula 1 si terrà nel fine settimana che andrà dal 26 al 29 maggio.