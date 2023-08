Historic Minardi Day: oltre 400 vetture, ma anche presentazioni e mostre

Oltre all’intensa attività in pista con le esibizioni di straordinarie vetture storiche tra le quali 20 Formula 1 Alfa Romeo, Ferrari, Minardi, Williams, Jaguar, Lotus, Tyrrell, March con alla guida i piloti Roberto Farneti e Miguel Angel Guerra, Euro Brun, Monteverdi, Merzario, Wolf, Shadow, Arrows (compresa la bi-posto A20 del 1999), GP2, Formula 2, Formula 3, F3000, Formula Junior, GT Storiche, Prototipi che hanno scritto le pagine più importanti di oltre 50 anni di Motorsport internazionale unitamente anche ed esemplari unici come la Maserati 320S, alle vetture della Scuderia Tazio Nuvolari, della Scuderia del Portello Alfa Romeo, del Registro Italiano Alfa Romeo, del Raduno Terre di Romagna all’interno dell’Aci Storico Festival, all’eleganza e alla tecnologie delle supercar e hypercar Pagani, Dallara, Lamborghini, Alpine e Pambuffetti, l’intenso programma è arricchito da numerose attività all’interno dell’area paddock tra cui lo spettacolo teatrale a cura di Siegfried Stohr, imperdibili presentazioni di libri delle più autorevoli firme del Motorsport, conferenze e premiazioni (presso sala conferenze – accessibile dalla scala E).

“MECCANICI, CHE GENTE”

Dietro al successo di un pilota c’è sempre il lavoro del suo meccanico.

Sabato 26, dalle 17:45 alle 19:00, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Meccanici, che gente" a cura di Siegfried Stohr (compreso nel costo del biglietto Historic Minardi Day) presso la sala conferenze, accessibile dal paddock dell’Autodromo di Imola – dalla scala E. Questo spettacolo ci trasporta in un affascinante mondo fatto di passioni, talenti e umanità. Con il tocco magico di Siegfried Stohr, insieme agli attori di “Serra Teatro”, questa performance teatrale ricostruisce il rapporto speciale che si crea fra queste due figure, l’emozione della vittoria condivisa e i dolori della sconfitta.

APPUNTAMENTO IN LIBRERIA – IL PROGRAMMA

Programma SABATO 26 AGOSTO, Autodromo Imola - Sala conferenze (SCALA E)

10:00 - 11:00 | Presentazione del libro “Giù la visiera e piede a tavoletta”. La vita di Roberto Nosetto, il sogno Ferrari, la Formula 1 e il cammino verso il destino”, di Renata Nosetto.

11:00 - 12:00 | Consegna del Premio Alboreto 2023 a Mario Donnini. Nella cornice dell'Historic Minardi Day 2023 verrà consegnato il Premio Alboreto, istituito nel 2006 da LMMFC (Les Mans Model Fan Club) in onore di Michele Alboreto.

12:00 -12:50 | Presentazione del libro “Imola, il romanzo dell’autodromo”. Un vero e proprio atto d’amore per un pezzo di storia del motorsport mondiale. Opera di Pino Allievi e fa parte della collana “machina”, curata da Mauro Coppini, con il coordinamento di Antonio Azzano.

14:30 - 15:30 | Presentazione del libro “24 ORE DI LE MANS 100 anni di una corsa leggendaria” di Mario Donnini. Ospiti d’onore: Mario Donnini, Autore e giornalista di Autosprint, Giorgio Serra in arte “MATITACCIA”, Stefano Nada, Editore, Emanuele Pirro, pilota di F1 e Turismo, vincitore di 5 edizioni della 24 ore.

15:30 - 16,30 | Presentazione del libro “HAILWOOD E LA DUCATI AL TT La più bella storia del motorsport” di Mario Donnini. Il rientro in gara di Mike Hailwood al TT 1978 in sella alla Ducati viene considerato dalla stampa togata britannica il più grande ritorno nella storia dell’umanità.

16:30 - 17,30 | Presentazione del libro “BELLI e DANNATI Erano giorni che tutti avevano vissuto” - Vol. 2” di Luca Dal Monte. Ospiti d’onore: Luca Dal Monte, Autore e giornalista, Stefano Nada, Editore, piloti e personaggi del mondo del Motorsport.

Programma DOMENICA 27 AGOSTO, Autodromo Imola - Sala conferenze (SCALA E)

11:00 - 12:00 | Presentazione del libro “FERRARI Le Gran Turismo da corsa” di Massimo Campi. Ospiti d’onore: Massimo Campi, Autore e giornalista/fotografo, Stefano Nada, Editore, piloti e personaggi del mondo del Motorsport.

12:00 - 13:00 | “Esport e Sim-Racing: Business e aspetti legali”.

All’interno dello Show-Room Motor Valley presso il Museo Checco Costa dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà possibile visitare la mostra “100 Anni di Passione automobilistica in Romagna” in cui sarà possibile ammirare, tra le altre, una Itala 51 Sport del 1922, una Lancia Lambda Sport Torpedo del 1924, la Bugatti T37 del 1927 (messe a disposizione dalla Scuderia Tazio Nuvolari), Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924 (curata da Bonfanti Garage) sorella proprio dell’Alfa Romeo RL Targa Florio numero 28 con cui il giovane Enzo Ferrari vinse, cento anni fa, la prima edizione del Circuito del Savio, la Tyrrel P34 6 ruote e la Ferrari 126 C4 (dalla collezione di Pierluigi Martini), una STR05 e AlphaTauri livrea 2022.

Per non perdere il ricco programma della settima edizione dell’Historic Minardi Day, in programma nel week-end 26-27 agosto, è possibile acquistare i biglietti sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati ticketone. Biglietto unico per accedere alle aree più esclusive dell’impianto vivendo da protagonisti la manifestazione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.minardiday.it, www.autodromoimola.it e sull’app Imola70.