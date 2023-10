Mika Hakkinen gestirà l'astro nascente indiano della F2 Maini

Mika Hakkinen sostiene il pilota di Formula 2 Kush Maini e afferma che l'obiettivo è molto chiaro: "La F1 è il nostro obiettivo".

Hakkinen ha un'ottima esperienza in questo settore, avendo svolto un ruolo significativo nello sviluppo dell'ex vincitore della Mercedes F1 e attuale pilota dell'Alfa Romeo Sauber Valtteri Bottas. Nell'attuale F1, Mark Webber svolge un ruolo simile con Oscar Piastri, che nella seconda metà della stagione ha fatto il salto di qualità con podi e una vittoria in una Sprint Race. Avere un esperto vincitore di gare di F1 al proprio fianco significa che un giovane pilota può concentrarsi sull'essenziale durante un weekend di gara, imparare a conquistare i diritti di vanto all'interno di un team e ottimizzare le comunicazioni. E può fornire una potente leva commerciale, collegandosi con gli sponsor.

Maini è stato tra i primi quattro nella prima metà della stagione di F2 con Campos Racing, ma i suoi risultati sono calati nella seconda metà. Tuttavia, con l'applicazione delle tecniche e dei processi di gestione di Hakkinen, Maini ritiene di poter competere con i primi posti nel 2024.

"Penso che dal prossimo anno il mio approccio e quello della mia squadra saranno molto più strutturati grazie a Mika", dice Maini. "Avremo un allenatore che si occuperà della tua alimentazione in pista, un mental coach che si occuperà di qualsiasi cosa tu stia attraversando durante un weekend di gara. In pratica, il modo in cui Mika lavora è quello di ridurre tutto al punto che il pilota ha un solo compito"

Maini, 23 anni, di Bangalore, è il fratello minore di Arjun Maini, che ha corso per due stagioni in F2 ed è stato per breve tempo pilota di sviluppo per il team Haas F1. Il più giovane Maini si è classificato secondo nel campionato britannico F3 2020, una serie che lo stesso Hakkinen ha vinto nel 1990.

"Ho osservato Mika fin da quando ero giovane. E so tutto quello che ha ottenuto in questo sport", dice Maini. "Il fatto che lui creda che io possa raggiungere la Formula Uno dimostra che abbiamo fatto qualcosa di buono negli ultimi 15 anni. È un'arma enorme che hai nel tuo arsenale quando hai Mika Hakkinen dietro di te!".

Kush Maini, Campos Racing Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Ho una grande esperienza di lavoro con Valtteri Bottas, che ho visto crescere e svilupparsi come pilota", dice Hakkinen. "Più recentemente ho seguito Kush, comprendendo le sue capacità, il suo talento di guida. È un viaggio molto interessante insieme per crescere, per diventare un pilota ancora più professionale. La F1 è il nostro obiettivo, senza dimenticare la situazione attuale (in F2).

Hakkinen non sarà un allenatore di piloti che insegna a Maini le tecniche di curva, "non credo di doverci mettere il naso". Ma metterà a disposizione la sua enorme esperienza nella vita di un pilota di punta, nella gestione del tempo, nella comunicazione con il team e soprattutto Hakkinen farà quello che l'ex capo della McLaren Ron Dennis ha fatto per lui, ovvero assicurarsi che tutto ciò che lo circonda nella sua vita sia curato in modo che lui possa concentrarsi solo su un lavoro, ovvero guidare e vincere. La gestione quotidiana di Maini sarà affidata a Guillaume le Goff, che si occupa anche del pilota Alpine F1 Pierre Gasly.

Hakkinen definisce il suo ruolo come quello di sfruttare gli strumenti di "comunicazione e la rete che ho. Queste risorse sono molto potenti quando ci si occupa di un giovane pilota di talento. Sono un ambasciatore della Formula Uno e faccio parte della F1 dal 1991. È un vantaggio il potere che ho di portare questo giovane pilota nei posti giusti al momento giusto".

"Naturalmente l'India è un Paese enorme e potente. Faccio parte del progetto di portare un giovane pilota indiano in Formula Uno, di portare queste mega-aziende, di imparare a capire le opportunità che la Formula Uno può offrire loro. E viceversa, naturalmente, quello che la Formula Uno può sperimentare e creare con l'India. Vedo solo belle storie di successo.

"L'India sarà molto potente. E voglio che tutti gli indiani conoscano Kush Maini, voglio che tutti in India facciano il tifo per lui. Voglio che sentano che diventerà un vincitore in Formula Uno. Naturalmente richiede un lavoro molto duro e molti sacrifici. Grazie alla mia esperienza nel mondo delle corse automobilistiche, capisco (l'importanza del) tempismo, essere nel team giusto, avere i partner giusti, lavorare con le persone giuste è fondamentale".

Hakkinen ha dichiarato che altri annunci sui prossimi passi di Maini seguiranno a breve. Anche se questa stagione di F2 non è ancora finita, Maini si sta già preparando per il prossimo anno: "Avere Mika dietro di me, il mio intero team creato ora e non dovermi preoccupare delle gare, penso che sia un momento molto eccitante per me stesso, e sicuramente sento di non aver mostrato nemmeno lontanamente ciò che sono in grado di fare in macchina", ha detto. "Sono davvero entusiasta di poterlo dimostrare l'anno prossimo".