Mick Schumacher: "Mi sento pronto per il salto in F1"

La prossima stagione di Formula 1 potrebbe vedere al debutto ben tre piloti provenienti dalla F2: Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin e Mick Schumacher.

Se per i primi due il problema maggiore, attualmente, consiste nel riuscire a conquistare i punti necessari per ottenere la Superlicenza, per Mick l’obiettivo è ben più prestigioso. Il tedesco, infatti, è attualmente leader della classifica piloti con 22 lunghezze di vantaggio su Callum Ilott e l’obiettivo di portare a casa il titolo sembra ad un passo quando al termine della stagione mancano soltanto le ultime 4 gare in Bahrain.

In occasione del GP dell’Eifel Mick Schumacher avrebbe dovuto compiere il proprio debutto nel corso di un weekend di F1 prendendo parte alla prima sessione di prove libere al volante della Sauber Alfa Romeo, ma il meteo ha impedito a tutti i piloti di girare il venerdì mettendo subito fine al sogno del tedesco.

Per Schumacher, però, la possibilità di tornare al volante di una monoposto di F1 è stata soltanto rimandata. Con ogni probabilità, infatti, Mick potrebbe essere presente ad Abu Dhabi e girare in pista nelle FP1 dell’ultimo appuntamento stagionale prima di compiere il grande passo e debuttare nella massima categoria nel 2021 con i colori del team Haas.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito F1.com Mick si è aperto confidando non solo i suoi sogni, ma anche elogiando il grande lavoro svolto con il team Prema divenuto la sua seconda famiglia.

“Se non sono in pista penso sempre alle corse. Il mio sogno è la Formula 1 e il motorsport”.

Esordisce così Schumacher che poi compie un passo indietro e con la memoria torna agli esordi in kart. Ai tempi la sua famiglia ha voluto tutelarlo dall’attenzione della stampa facendolo correre con il cognome della madre, Betsch, ma quando è avvenuto il passaggio in monoposto il tedesco ha preteso di poter sfoggiare sulla vettura e sulla tuta il suo pesante cognome.

“Ad inizio carriera abbiamo cercato di tenerlo segreto così da cercare di avere la maggiore libertà possibile. Questo mi ha dato l’opportunità di crescere e capire come essere un ragazzo normale ed un pilota normale”.

“Quando sono passato alle monoposto sapevamo che ci sarebbe stata una attenzione maggiore nei miei confronti. Io ho voluto correre con il mio nome completo e sono orgoglioso di averlo sulla mia auto e sulla mia tuta”.

L’attenzione della stampa nei confronti del pilota tedesco è sempre stata importante. Ogni minimo errore è stato amplificato, così come ogni successo.

“I media mi sono sempre stati addosso più che ad altri piloti, ma devo riconoscere che sono anche stati molto rispettosi. Se chiedo un po' di privacy me la concedono. Gli sono grato per questo”.

L’anno in cui Schumacher ha fatto parlare di sé è stato il 2018 quando è riuscito a conquistare il titolo in F3 Europea dopo una incredibile rimonta partita da Gara 3 a Spa-Francorchamps.

La stagione successiva Mick ha compiuto il passaggio in Formula 2, ma l’anno d’esordio è stato particolarmente complicato. Schumacher ha chiuso la stagione al dodicesimo posto ed un solo successo ottenuto in occasione della Sprint Race in Ungheria.

La svolta, così come accaduto in Euro F3, è arrivata al secondo anno nella categoria. Mick ha messo a frutto quanto appreso nella prima stagione ed è letteralmente sbocciato.

“Gli pneumatici Hankook che utilizzavamo in Formula 3 europea erano più duraturi a differenza delle Pirelli presenti in Formula 2. Qui il degrado è accentuato e bisogna modificare il proprio stile di guida anche in considerazione della presenza del motore turbo e della maggiore potenza e peso della monoposto”.

“C’è una curva di apprendimento e serve del tempo per capire il funzionamento di ogni dettaglio. La mia visione a lungo termine è quella di diventare un pilota completo. Per questo motivo lo scorso anno è stato importante. Mi sono concentrato sul comprendere ogni minima sfumatura prima di pensare ai risultati”.

“Non voglio parlare di fortuna, ma per certi versi, l'anno scorso è stata una stagione molto sfortunata. Ho avuto qualche problema di affidabilità e qualche contatto in pista, ma credo che ho sempre mostrato un buon ritmo e questo è quello che contava maggiormente. In definitiva, voglio andare in F1 essendo il più preparato possibile e per farlo devo anche affrontare i momenti difficili”.

Mick è legato al team Prema sin dal 2016, anno in cui ha disputato con i colori del team di Grisignano di Zocco sia l’ADAC F4 che la Formula 4 italiana concludendo in entrambe le serie al secondo posto in classifica.

Schumacher ha poi proseguito la sua strada con la scuderia della famiglia Rosin sia in Formula 3 Europea che in Formula 2 ed ha voluto sottolineare il grande rapporto di stima e fiducia reciproca che si è instaurato in questi 5 anni.

“Mi sto godendo ogni giorno, mi sto solo divertendo. Mi sto godendo la guida, mi sto godendo il lavoro dietro le quinte e credo che questa sia davvero una delle chiavi che mi ha consentito di trovarmi in questa posizione. Ho avuto delle gare difficili, ho avuto degli alti e bassi, ma credo che questo mi abbia portato dove sono ora ed a sentirmi molto a mio agio in macchina”.

“Credo che questa sia la nostra quinta stagione insieme e nelle formule minori è un rapporto davvero duraturo. Questo dimostra una grande fiducia reciproca. Prema ha svolto un lavoro favoloso. Non sto dicendo di essere pronto al 100% al passaggio in F1, ma ci sono vicino”.