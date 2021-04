Mick Schumacher: "Imola? Ottimi ricordi dai tempi della F4"

Quello di Mick Schumacher in Bahrain è stato un debutto tutto sommato positivo. La Haas VF-21 non è certamente una monoposto competitiva, ed il team statunitense aveva chiesto ad entrambi i suoi piloti di accumulare il maggior numero di chilometri possibile e portare le monoposto intatte ai box.

La missione è riuscita al tedesco, che ha chiuso il suo primo weekend in ultima posizione alle spalle di un deludente Sebastian Vettel, mentre ben più problematico è stato l’esordio in Formula 1 di Nikita Mazepin, protagonista di numerosi testacoda per tutto il fine settimana e finito subito a muro pochi metri dopo il via della gara.

Adesso per il campione 2020 della Formula 2 è il momento di affrontare una pista affascinante e ricca di storia come Imola. Mick ha già avuto modo in passato di scoprire il tracciato dedicato ad Enzo e Dino Ferrari e sfrutterà questa esperienza accumulata negli anni precedenti per arrivare pronto questo weekend.

“Ho solo dei bei ricordi di Imola. Ci ho corso con la Formula 4 ed ho effettuato alcuni test con la F3 e tutte le esperienze che ho avuto sono state fantastiche. Nelle categorie minori mi sono sempre divertito a correre lì e sono certo che affrontare il tracciato con una monoposto di Formula 1 sarà speciale”.

Schumacher ha poi affermato di aver rispolverato gli appunti presi in passato quando ha affrontato con le categorie propedeutiche il circuito di Imola.

“E’ una pista incredibile e complessa. Ci sono pochi punti dove poter sorpassare ed in un giro secco è impressionante vedere la velocità con la quale le curve si susseguono l’un l’altra. Ci sono curve veloci, curve tecniche ed devi sfruttare al massimo i cordoli”.

“In queste settimane di pausa abbiamo svolto alcuni meeting con il team per mettere sul tavolo tutta l’esperienza accumulata in Bahrain e sfruttarla per preparare al meglio Imola. In vista del weekend ho anche sfruttato gli appunti che avevo preso in passato quando ero più giovane”.

Il primo weekend della stagione è stato povero di risultati, ma ricco di esperienza per Mick. Il tedesco della Haas ha affermato di aver appreso molto sul comportamento della vettura al termine del round di Sakhir.

“Penso di aver imparato un sacco di cose nuove, soprattutto sulle gomme e su quanta deportanza perdiamo all’inizio della gara. È come passare dal 100% al 20% di deportanza appena affronti una curva. Adesso sento di avere molta più confidenza con la vettura”.

