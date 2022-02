Mercedes W13 | Hamilton: "Smettere? Non ci ho mai pensato"

Carica lettore audio

Quello di Lewis Hamilton era stato un silenzio che aveva fatto rumore. Il sette volte campione del mondo, infatti, non aveva più parlato con la stampa dopo il caotico finale di gara di Abu Dhabi ed aveva anche tagliato i rapporti col mondo esterno sui social.

Soltanto in una occasione, pochi giorni dopo l’ultima gara del 2021, era apparso in pubblico quando è stato formalmente nominato cavaliere dal principe Carlo in una cerimonia che ha avuto luogo al castello di Windsor.

Qualche settimana fa Lewis è riapparso sui social, postando sul suo profilo Instagram una foto con la descrizione “I’ve been gone. Now I’m back”, mentre oggi ha presenziato alla presentazione della Mercedes W13 al fianco del nuovo compagno di team George Russell.

“Non ho mai detto che mi sarei ritirato” ha subito dichiarato Hamilton spazzando via in questo modo tutte le speculazioni circolate al termine di una stagione lunga ed intensa nella quale ha visto svanire all’ultimo giro l’ottavo titolo mondiale.

“Amo quello che faccio ed è un privilegio lavorare con un così grande gruppo di persone. Mi sento davvero parte di un team e di una famiglia e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. Non c’è mai stata la volontà di smettere”.

“Certo, è stato ovviamente un momento difficile per me. Avevo bisogno di fare un passo indietro. Ho avuto la mia famiglia al mio fianco ed alla fine sono arrivato ad un punto in cui ho deciso che sarei andato nuovamente all’attacco in questa stagione lavorando con Toto e George”.

Dopo aver salutato con affetto lo scorso anno Valtteri Bottas, Lewis ha poi dato il benvenuto al nuovo compagno di squadra.

“È emozionante vedere George arrivare nel team e portare la sua energia in tutta la squadra. Sarà una stagione emozionante”.

Nel corso della presentazione, che ha svelato in video una monoposto totalmente differente da quella condivisa nei comunicati del team, è intervenuto anche Toto Wolff che ha commentato la decisione della FIA di rimuovere Michael Masi dal ruolo di direttore di gara.

“Penso che questa decisione rappresenti un segnale incoraggiante. Adesso è stata creata una struttura di supporto per il direttore di gara e la FIA ha dichiarato che ci sarà una sala di controllo virtuale. I nuovi membri saranno già presenti per il test di Barcellona. Penso che siano stati fatti i passi giusti”.