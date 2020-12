Mercedes: Vandoorne e de Vries ai test di Abu Dhabi

Vandoorne e de Vries gareggiano entrambi per il team di Formula E della Mercedes, ma avranno l'opportunità di provare la W11 la prossima settimana.

La F1 effettuerà una giornata di test a Yas Marina martedì, alla quale inizialmente era previsto che potessero partecipare solamente i piloti che non hanno disputato più di due Gran Premi in carriera.

Tuttavia, dopo la pressione della Renault, che voleva schierare Fernando Alonso, la FIA ha deciso di dare il via libera anche ai piloti che non hanno corso in F1 nel 2020. Questo quindi sarà a Vandoorne la possibilità di tornare al volante di una F1, visto che la sua ultima apparizione risale al 2018 con la McLaren.

Tra le altre cose, la settimana scorsa era stato vicino alla chance di correre il Gran Premio di Sakhir con la Mercedes, essendone la riserva, dopo che Lewis Hamilton era risultato positivo al COVID-19. Tuttavia, la squadra di Brackley alla fine aveva deciso di schierare George Russell.

Vandoorne comunque avrà ora la possibilità di guidare la Mercedes W11 ad Abu Dhabi martedì prossimo, in coppia con il compagno di squadra de Vries.

De Vries è stato a lungo membro del programma giovani della McLaren, ma non ha mai avuto l'opportunità di provare una vettura di Formula 1. L'anno scorso è entrato a far parte del team di Formula E della Mercedes, dopo aver vinto il titolo di F2.

"Questo sarà il mio debutto in Formula 1", ha scritto de Vries sui suoi canali social. "Non potrò mai ringraziare abbastanza Mercedes per la fiducia e l'opportunità. I sogni diventano realtà".